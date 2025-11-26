Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало и президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

Президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, который в последнее время тесно общался с российским лидером Владимиром Путиным, в среду, 26 ноября, задержали военные. Это произошло через три дня после проведенных президентских выборов, по результатам которых действующий лидер африканской страны заявил о своей победе.

Об этом сообщает Jeune Afrique со ссылкой на заявление Эмбало, который назвал ситуацию «государственным переворотом».

По словам главы государства, он был арестован около полудня, когда находился в своем кабинете в президентском дворце.

«Вместе с ним были задержаны начальник генерального штаба вооруженных сил генерал Биаге На Нтан, его заместитель генерал Мамаду Туре, а также министр внутренних дел Боче Канде», — сообщает издание.

Умару Сисоку Эмбало заявил, что к нему не было применено насилие. По его словам, переворот организован начальником штаба сухопутных войск.

По данным нескольких источников, днем рядом с дворцом и возле здания избирательной комиссии были слышны выстрелы. Люди в форме также заняли позиции на главной дороге к резиденции президента.

Президентские выборы в Гвинее-Бисау состоялись в воскресенье, 23 ноября. Голосование прошло спокойно, но без участия главного оппозиционного лидера Домингуша Симойнша Перейры, которому не позволили баллотироваться. Действующий президент утверждал, что победил, набрав 65% голосов, основываясь на собственном подсчете.

Официальные результаты выборов должны опубликовать 27 ноября.

Президент африканской страны Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало известен тем, что в октябре 2022 года посетил Киев и передал Владимиру Зеленскому предложение прямых переговоров с Владимиром Путиным.

В начале 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин срочно покинул заседание Агентства стратегических инициатив из-за важного международного телефонного разговора. Как выяснилось, он общался с президентом Эмбало.

Лидер африканской страны был среди немногих гостей Путина на параде 9 мая этого года.