- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 351
- Время на прочтение
- 1 мин
В большинстве регионов Украины 27 ноября будут отключать свет по графикам: подробности
В Украине завтра будут почасовые отключения электричества, время и объем ограничений электроэнергии могут меняться.
В четверг, 27 ноября, во всех регионах Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии.
Об этом предупреждает Укрэнерго.
Причиной введения ограничений являются последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак России на энергообъекты.
Применение ограничений планируется по графику:
Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59, объем от 0,5 до 2,5 очереди.
Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.
«Укрэнерго» отмечает, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому потребителям советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.
Когда электроэнергия подается по графику, пожалуйста, пользуйтесь ею экономно, чтобы избежать перебоев в работе системы.
