В большинстве регионов Украины 27 ноября будут отключать свет по графикам: подробности

Отключение света / © Pixabay

Реклама

В четверг, 27 ноября, во всех регионах Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии.

Об этом предупреждает Укрэнерго.

Причиной введения ограничений являются последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак России на энергообъекты.

Реклама

Применение ограничений планируется по графику:

Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59, объем от 0,5 до 2,5 очереди.

Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

«Укрэнерго» отмечает, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому потребителям советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Когда электроэнергия подается по графику, пожалуйста, пользуйтесь ею экономно, чтобы избежать перебоев в работе системы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в «Укрэнерго» объяснили, когда графики станут легче для потребителей.