ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
351
Время на прочтение
1 мин

В большинстве регионов Украины 27 ноября будут отключать свет по графикам: подробности

В Украине завтра будут почасовые отключения электричества, время и объем ограничений электроэнергии могут меняться.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Отключение света

Отключение света / © Pixabay

В четверг, 27 ноября, во всех регионах Украины будут применены меры ограничения потребления электроэнергии.

Об этом предупреждает Укрэнерго.

Причиной введения ограничений являются последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак России на энергообъекты.

Применение ограничений планируется по графику:

  • Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59, объем от 0,5 до 2,5 очереди.

  • Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 для промышленных потребителей.

«Укрэнерго» отмечает, что время и объем применения ограничений могут меняться, поэтому потребителям советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Когда электроэнергия подается по графику, пожалуйста, пользуйтесь ею экономно, чтобы избежать перебоев в работе системы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в «Укрэнерго» объяснили, когда графики станут легче для потребителей.

Дата публикации
Количество просмотров
351
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie