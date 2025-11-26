Разговор Уиткоффа с Ушаковым могли слить США, Россия или Украина / © Getty Images

Утечка расшифровок телефонных разговоров Стива Уиткоффа , посланника Дональда Трампа на мирных переговорах, с высокопоставленными кремлевскими чиновниками получила название «Witi-Leaks». Этот взрывной инцидент, разоблачивший Уиткоффа в предоставлении России советов по манипуляции Трампом, мог стать внутренней войной среди американских чиновников, интригой внутри Кремля или актом саботажа со стороны Киева и его союзников, недовольных условиями мирного плана.

Об этом пишет The Telegraph.

Соединенные Штаты: война теней в Госдепе

В США утечка разговоров спровоцировала «теневую войну» между Государственным департаментом и Белым домом. Главные подозреваемые – окружение госсекретаря Марко Рубио. Он известен как жесткий критик Кремля и, как утверждается, был отстранен от переговоров по Украине, когда Уиткофф возобновил свою работу.

Источники The Telegraph утверждают, что Госдепартамент был полностью проигнорирован во время первоначального обсуждения 28-пунктного плана, который Рубио якобы называл "российским списком прихотей". Хотя нет прямых доказательств причастности самого Рубио к ливню, многие его чиновники имеют доступ к информации и разделяют его стремление к более справедливому миру для Украины.

Россия: фракционные разногласия

Хотя 28-пунктный мирный план в значительной степени выгоден Москве, он содержит одно неприемлемое для российских «ястребов» условие: предоставление Украине надежных гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО. Это обязывает США и ЕС вмешаться в военный путь в случае новой агрессии.

В Кремле существуют глубокие разногласия между теми, кто стремится продолжить войну до полной капитуляции Киева, и теми, кто считает, что необходимо приостановить бои для принятия «бизнес-предложений» Трампа. Некоторые эксперты предполагают, что за утечкой может стоять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который, как известно, откровенно недолюбливает Кирилла Дмитриева (ключевого российского участника переговоров, чей разговор также был слит).

"Это был взрывной инсайт в мирные переговоры Дональда Трампа, который мог сорвать план прекращения войны в Украине", - пишет издание.

Украина и Европа: неприемлемая капитуляция

Украине был представлен план, включающий отказ от Донбасса (в частности, до сих пор не захваченных территорий). И Белый дом и Кремль рассматривают это как «приемлемую цену» для прекращения огня. Однако для украинцев это выглядит как капитуляция.

Киев был фактически вынужден согласиться на переговоры после того, как содержание 28-пунктного плана, сформулированного после консультаций с Москвой, было слито в СМИ. В начальной версии, в частности, требовалось сократить численность ВСУ вдвое и отказаться от членства в НАТО. Украинские чиновники, хоть и добились смягчения требований в 19-пунктной версии, могли инициировать виток разговора, чтобы полностью дискредитировать переговорный процесс и предотвратить навязывание неприемлемых уступок.

Напомним, главный международный обозреватель The Telegraph Дэвид Блэр назвал Уиткоффа «полезным идиотом» , которого Россия использовала, чтобы манипулировать Трампом и влиять на позицию Белого дома по поводу войны в Украине. Утечка телефонного разговора Уиткоффа с помощником кремлевского диктатора Юрием Ушаковым свидетельствует, что он давал советы по поведению Путина, чтобы тот мог успешно продвигать интересы Кремля в разговорах с Трампом.