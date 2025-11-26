Финансирование Украины: ЕС ускоряет решение по замороженным активам РФ

Европейский союз / © Associated Press

Европейский Cоюз все больше склоняется к тому, что замороженные активы России являются единственным реальным вариантом стабильного финансирования для Украины, поскольку другие источники постепенно иссякают.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Европейский Союз активизировал работу по согласованию схемы использования замороженных российских суверенных активов для предоставления финансовой помощи Украине. Ускорению процесса способствовало появление на прошлой неделе деталей «мирного плана», поддержанного США, изложившего альтернативные идеи использования этих средств. Европейская комиссия планирует на этой неделе представить законодательное предложение для использования 140 млрд. евро как займа Киеву в 2026 и 2027 годах.

Источники издания, знакомые с ситуацией, сообщают, что документ ЕС должен быть обнародован в ближайшие дни.

«Я не вижу ни одного сценария, при котором европейские налогоплательщики должны платить весь счет сами. Это недопустимо. Также понятно, что любое решение должно приниматься согласно правилам компетентных юрисдикций и с уважением к европейскому и международному праву», — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Журналисты отмечают, что Европа находится под сильным давлением, чтобы отказаться от этих активов, ведь США в рамках мирного плана недавно обнародовали собственную идею использования этих денег для совместных инвестиций с Россией.

Напомним, Европейский Союз в ближайшие дни представит законодательное предложение, которое позволит Блоку использовать замороженные активы России для предоставления Украине 140 миллиардов евро кредита.

В Еврокомиссии утверждают, что использование замороженных активов России является лучшим способом покрытия расходов на помощь Украине. Предложенный заем на 140 миллиардов евро не предусматривает конфискацию средств России, а будет возвращен только при условии, что Москва сначала оплатит военные репарации Киеву.