Фінансування України: ЄС прискорює рішення щодо заморожених активів РФ

Європейський Союз / © Associated Press

Європейський союз дедалі більше схиляється до того, що заморожені активи Росії — єдиний реальний варіант стабільного фінансування для України, оскільки інші джерела поступово вичерпуються.

Про це пише видання Bloomberg.

Європейський Союз активізував роботу щодо узгодження схеми використання заморожених російських суверенних активів для надання фінансової допомоги Україні. Прискоренню процесу сприяла поява минулого тижня деталей мирного плану, підтриманого США, що виклав альтернативні ідеї використання цих коштів. Європейська комісія планує цього тижня представити законодавчу пропозицію для використання 140 млрд. євро як позики Києву у 2026 та 2027 роках.

Джерела видання, знайомі із ситуацією, повідомляють, що документ ЄС має бути оприлюднено найближчими днями.

«Я не бачу жодного сценарію, за якого європейські платники податків мають сплачувати весь рахунок самі. Це неприпустимо. Так само зрозуміло, що будь-яке рішення має ухвалюватися згідно з правилами компетентних юрисдикцій і з повагою до європейського та міжнародного права», — заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Журналісти зазначають, що Європа перебуває під сильним тиском, щоб відмовитися від цих активів, адже США у рамках «мирного плану» нещодавно оприлюднили власну ідею використання цих грошей для спільних інвестицій з Росією.

Нагадаємо, Європейський Союз найближчими днями представить законодавчу пропозицію, яка дозволить Блоку використовувати заморожені активи Росії для надання Україні 140 мільярдів євро кредиту.

У Єврокомісії стверджують, що використання заморожених активів Росії є найкращим способом покриття витрат для допомоги Україні. Запропонована позика на 140 мільярдів євро не передбачає конфіскації коштів Росії, а буде повернута лише за умови, що Москва спочатку сплатить воєнні репарації Києву.