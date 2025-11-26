ТСН у соціальних мережах

Лісові пожежі охопили кілька регіонів: вогонь не можуть приборкати четверту добу

Масштабні лісові пожежі у Вірменії поширились на заповідні зони лісів, до боротьби з вогнем залучені дрони та понад 1800 рятувальників.

Лісова пожежа

Лісова пожежа / Ілюстративне фото / © Associated Press

Вірменія вже четверту добу бореться з масштабними лісовими пожежами, які охопили кілька регіонів. Найскладніша ситуація спостерігається в районі Чамбарак–Ттуджур, де вогонь поширився на лісові заповідники. Для приборкання полум’я мобілізовано понад 1800 рятувальників, військових та техніки.

Про це пише Public Radio of Armenia з посиланням на Державну службу порятунку країни.

Загроза для лісових заповідників

Пожежа, яка спалахнула 21 листопада на трав’янистому схилі в районі Чамбарак–Ттуджур, швидко поширилася через суху та вітряну погоду. Згодом вогонь перекинувся на заповідні лісові зони.

Як повідомило видання Tert.am з посиланням на Службу еко-патруля МВС, до 23 листопада вогонь охопив ділянки Гетикського лісового господарства філії «Чамбаракського лісового господарства» та продовжив поширюватися у напрямку шостого заповідника Дпрабакського лісгоспу.

Вогонь дедалі ширше охоплює ліси й суху траву, особливо в зонах зі старими сухими деревами.

Масштабна мобілізація сил

Для боротьби зі стихією задіяні безпрецедентні сили. За останніми даними, загалом у пожежогасінні беруть участь 1830 співробітників Служби порятунку, місцева поліція, 103 лісові інспектори, а також понад 150 одиниць спеціальної техніки.

Як інформує Panorama.am з посиланням на Міністерство внутрішніх справ, вертоліт Міністерства оборони вже здійснив понад 70 польотів для розвідки та скидання води, а для координації зусиль використовують безпілотники. Пожежникам вже вдалося локалізувати та загасити два осередки загоряння, але повністю взяти пожежу під контроль наразі не вдалося.

Нагадаємо, цієї осені масштабні пожежі в Іспанії та Португалії знищили 500 тисяч гектарів лісів. Вчені пов’язують катастрофу з глобальним потеплінням.

