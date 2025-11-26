Лесные пожары охватили несколько регионов: огонь не могут обуздать четвертые сутки

Лесной пожар. / © Associated Press

Реклама

Армения уже четвертые сутки борется с масштабными лесными пожарами , охватившими несколько регионов. Самая сложная ситуация наблюдается в районе Чамбарак-Ттуджур, где огонь распространился на лесные заповедники. Для укрощения пламени мобилизовано более 1800 спасателей, военных и техники.

Об этом пишет Public Radio of Armenia со ссылкой на Государственную службу спасения страны.

Угроза для лесных заповедников

Пожар, который вспыхнул 21 ноября на травянистом склоне в районе Чамбарак-Ттуджур, быстро распространился из-за сухой и ветреной погоды. Впоследствии огонь опрокинулся на заповедные лесные зоны.

Реклама

Как сообщило издание Tert.am со ссылкой на Службу эко-патруля МВД, до 23 ноября огонь охватил участки Гетикского лесного хозяйства филиала «Чамбаракского лесного хозяйства» и продолжил распространяться по направлению к шестому заповеднику Дпрабакского лесхоза.

Огонь все шире охватывает леса и сухую траву, особенно в зонах со старыми сухими деревьями.

Масштабная мобилизация сил

Для борьбы со стихией задействованы беспрецедентные силы. По последним данным, в пожаротушении принимают участие 1830 сотрудников Службы спасения, местная полиция, 103 лесных инспектора, а также более 150 единиц специальной техники.

Как сообщает Panorama.am со ссылкой на Министерство внутренних дел, вертолет Министерства обороны уже совершил более 70 полетов для разведки и сброса воды, а для координации усилий используют беспилотники. Пожарным уже удалось локализовать и потушить два очага возгорания, но полностью взять пожар под контроль пока не удалось.

Реклама

Напомним, нынешней осенью масштабные пожары в Испании и Португалии уничтожили 500 тысяч гектаров лесов . Ученые связывают катастрофу с глобальным потеплением.