Воздушные силы показали французские Mirage в действии: эффектные кадры (видео)
Кадры, на которых изображена работа пилота на Mirage, действительно увлекают.
Воздушные силы показали французские Mirage 2000 в действии. Летчик и авиационные техники рассказали об эффективности самолета в поле боя.
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
Известно, что французских Mirage 2000 в воздушных силах Украины немного. Да, кадры действительно уникальны. Операторы сняли выполнение пилотом реальной боевой задачи.
«Летчик Mirage 2000 и авиационные техники рассказали об эффективности французского самолета на поле боя и необходимости дальнейшей международной поддержки Украины в борьбе против агрессора», — говорится в сообщении.
Ранее речь шла о том, что Украине передадут новые самолеты Mirage.
Так, французский лидер Эммануэль Макрон пообещал Украине дальнобойные возможности, дроны и самолеты Mirage.
Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.