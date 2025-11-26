Воздушные силы показали французские Mirage в действии: эффектные кадры (видео)

Mirage

Воздушные силы показали французские Mirage 2000 в действии. Летчик и авиационные техники рассказали об эффективности самолета в поле боя.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Известно, что французских Mirage 2000 в воздушных силах Украины немного. Да, кадры действительно уникальны. Операторы сняли выполнение пилотом реальной боевой задачи.

«Летчик Mirage 2000 и авиационные техники рассказали об эффективности французского самолета на поле боя и необходимости дальнейшей международной поддержки Украины в борьбе против агрессора», — говорится в сообщении.

Ранее речь шла о том, что Украине передадут новые самолеты Mirage.

Так, французский лидер Эммануэль Макрон пообещал Украине дальнобойные возможности, дроны и самолеты Mirage.

Соответствующее заявление он сделал, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому.