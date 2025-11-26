Повітряні сили показали французькі Mirage у дії: ефектні кадри (відео)

Mirage

Повітряні сили показали французькі Mirage 2000 в дії. Льотчик та авіаційні техніки розповіли про ефективність літака на полі бою.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Відомо, що французьких Mirage 2000 в Повітряних силах України небагато. Так, кадри є дійсно унікальними. Оператори зафільмували виконання пілотом реального бойового завдання.

«Льотчик Mirage 2000 та авіаційні техніки розповіли про ефективність французького літака на полі бою та необхідність подальшої міжнародної підтримки України у боротьбі проти агресора», — йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що Україні передадуть нові літаки Mirage.

Так, французький лідер Еммануель Макрон пообіцяв Україні далекобійні можливості, дрони та літаки Mirage.

Відповідну заяву він зробив, звертаючись до президента України Володимира Зеленського.