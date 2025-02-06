Україна отримала перші Mirage 2000 від Франції: на що здатні винищувачі

Сьогодні, 6 лютого, перші французькі винищувачі Mirage 2000 прибули до України.

Про це повідомив у соціальній мережі X міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Передавання бойових літаків Mirage є довгоочікуваним кроком, вони забезпечать далекобійні удари ракетами і виконуватимуть завдання протиповітряної оборони.

За словами Лекорню, літаки з українськими пілотами, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції, тепер братимуть участь у захисті українського неба.

Зазначимо, що президент Франції Еммануель Макрон 6 червня 2024 року офіційно повідомив про передавання Україні винищувачів Mirage 2000-5.

За даними французьких ЗМІ, у першій партії буде три винищувачі Mirage 2000-5, оснащені крилатими ракетами Scalp і бомбами AASM. Загалом Україна просила передати 12 таких літаків.

Що відомо про Mirage 2000

Версія Mirage 2000-5 розроблялась на початку 90-х років з метою оновлення бортових систем літака. Постачання серійних машин розпочалось 1997 року, пише defence-ua.

Об'єктивно головне — це те, що винищувач отримав нову РЛС RDY від Thales із дальністю виявлення типових цілей у 130 км, можливістю одночасно супроводжувати вісім та обстрілювати чотири з них (за іншими джерелами — 24 та 4 відповідно). Особливістю РЛС є якісне виявлення цілей на фоні землі.

Ці літаки є глибокою модернізацією Mirage 2000 від Dassault, який здійснив свій перший політ 1978 року, на рік пізніше МіГ-29. І загалом йдеться про легкий однодвигунний винищувач, який у версії Mirage 2000-5 отримав можливість бити по наземних цілях керованим озброєнням, тобто став повноцінним представником 4+ покоління винищувачів.

До озброєння літака додана нова на той час ракета "повітря-повітря" MICA від MBDA із заявленою дальністю знищення цілей до 80 км. Нагадаємо, що вони виробляються у двох варіантах: з інфрачервоною та радіолокаційною головками самонаведення.

Літак також отримав вбудований комплекс РЕБ ICMS Мк 2 (за іншими джерелами саме французькі Mirage 2000-5 її не отримували), а також систему попередження про загрози Samir DDM. Кабіна пройшла цифровізацію зі встановленням багатофункціональних дисплеїв.

Якщо придивитись до Mirage 2000-5, то з погляду можливостей та завдань, які він може виконувати, саме зброя вирішує все. Зокрема, під цей літак не інтегровано AIM-120 AMRAAM, яка у версії С-8 може знищувати цілі на дальності до 160 км. І хоча далеко не факт, що саме ця ракета прибуде із F-16, які для її повноцінного використання ще мають пройти оновлення, можливості ракети "повітря-повітря" MICA із дальністю 80 км зіставні з AIM-120 лише дуже ранніх версій.

Окрім цього, у морі винищувач Mirage 2000 може використовувати протикорабельну ракету Exocet, крилату ракету SCALP для наземних атак великої дальності та протирадіолокаційну ракету AS37 Armat з дальністю польоту до 120 км.

Винищувач має новий радар RDY від Thales. Система може виявляти ціль на відстані до 130 км, одночасно відстежувати вісім цілей та бити по чотирьох з них.

Технічні характеристики Mirage 2000:

розмах крил — 9,13 м

максимальна швидкість — 2340 км/год

максимальна висота — 18 000 м

довжина — 14,36 м

висота — 5,30 м

площа крила — 41 м²

вага: 7500 кг (порожній), 14 000 кг (споряджений), 17 000 (максимальна злітна)

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