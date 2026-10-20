Погроми у Франції: що там насправді відбувається і проти чого протестують

Франція / © Associated Press

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Францію охопили масштабні заворушення. Сотні тисяч людей вийшли протестувати проти погіршення рівня життя і незадовільного стану системи освіти. Але ці акції в багатьох містах переросли в погроми, підпали та мародерство. Серйозно постраждала, зокрема, історична мерія міста Лімож, яка пережила дві світові війни. І все це — за пів року до президентських виборів, в опитуваннях перед якими наразі веде перед подруга Путіна Марін Ле Пен. Як заворушення позначаться на рейтингах опозиції та влади, поки що невідомо.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко спеціально для ТСН.

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Що кажуть туристи та жителі Парижа

Париж огортає густий дим. На його вулицях гримлять вибухи, палають автомобілі та будівлі. Кадри нагадують воєнну хроніку. Але це — масові заворушення в серці Західної Європи.

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Тійє де Бур, турист із Нідерландів: «Тут наче зона бойових дій».

Ті Няй, жителька Парижа: «Наше суспільство справді дуже хворе, тяжко хворе. І я не знаю, куди ми рухаємося».

Від мирних протестів до підпалів та руйнування мерії в Ліможі

А починалося все з мирних протестів по всій Франції. Сотні тисяч людей обурилися зростанням вартості життя. Багато хто не може дозволити собі навіть найнеобхіднішого.

Кантен Левілу, протестувальник: «Подивіться, скільки коштують продукти, пальне та все інше. Просто страшно, наскільки все здорожчало».

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Дана, працівниця рекламної індустрії: «Ми об'єднуємося. Сьогодні тут усі — студенти, фермери й усі, хто хоче в майбутньому гідно жити у Франції».

Президент Франції каже, що розуміє невдоволення людей. Зростання цін на пальне Емманюель Макрон пов'язує з конфліктом на Близькому Сході. Щоб знайти вихід із кризи, він доручив уряду провести переговори з профспілками та бізнесом. Водночас президент засуджує насильство й погроми під час протестів.

Однак мирні демонстрації призвели до зіткнень із поліцією, погромів і підпалів. Обвалення частини даху мерії в Ліможі, яка палала — мабуть, найбільш шокувальні кадри заворушень у Франції. Будівля XIX століття пережила дві світові війни, але серйозно постраждала під час нинішніх погромів.

Франсуаза Форі, жителька Ліможа: «У мене серце розривається. Коли все обвалилося, я наче знову побачила, як падає шпиль Нотр-Даму!»

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Гійом Герен, мер Ліможа: «Поліція боролася з великою завзятістю, але їй просто забракло необхідних ресурсів. До ходи приєдналася група молодих ідіотів, яких, вочевидь, привабило бажання отримати дозу адреналіну».

Наслідки погромів та реакція влади

Під час заворушень у Франції затримали понад дві з половиною тисячі людей. Майже тисяча поліцейських і жандармів зазнали поранень.

Емманюель Макрон, президент Франції: «Дивлячись на ці кадри, ми всі запитували себе: про що вони думають? Як французи можуть так чинити з Францією? Франція — велика демократична країна. Вона заслуговує на такі дискусії? Вони мають відбуватися на громадських зібраннях і всередині політичних партій, а не через насильство на вулицях».

Вулиці французьких міст мають жахливий вигляд. Деякі будівлі вигоріли, дорогі бутики та супермаркети розграбовані. Стіни будинків розписані образливими графіті.

Альберту Карвалью, житель Парижа: «Я живу тут уже 40 років і ніколи не бачив нічого подібного. Тут справжнє пекло — всюди».

Політичний контекст: вибори та загроза для підтримки України

Французька влада звинувачує в погромах ультралівих радикалів. А опозиційне «Національне об'єднання» дорікає уряду нездатністю зупинити заворушення.

Марін Ле Пен, лідерка ультраправої партії «Національне об'єднання»: «Наша країна опинилася затиснутою в лещатах — або навіть узятою в заручники — між насильством і безсиллям. Через шість місяців французи зможуть обрати інший шлях — шлях сильної влади й відновлення безпеки, суверенітету та поваги до демократії».

Через пів року у Франції — президентські вибори. Емманюель Макрон більше не зможе балотуватися. А його давня суперниця Марін Ле Пен має намір знову поборотися за президентську посаду. За останніми опитуваннями, вона лідирує. Ле Пен виступає за обмеження імміграції. Саме міграційну політику Франції, наприклад, Дональд Трамп вважає однією з причин нинішніх заворушень. Крім того, Ле Пен прагне обмежити подальшу фінансову допомогу Україні.

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