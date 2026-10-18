«Франція палає»: Трамп різко відреагував на масові протести

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прокоментував масштабні протести у Франції, під час яких у низці міст сталися сутички з поліцією, пожежі та пограбування.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social.

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Допис Дональда Трампа. / © truthsocial.com

У своїй заяві американський лідер пов’язав ситуацію з міграцією та закликав французьку владу посилити контроль на кордонах.

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«Франція палає! Імміграція людей з абсолютно іншого світу, людей з ненавистю в серцях, зруйнувала цю колись велику країну», — заявив Трамп.

Він також закликав «закрити кордони та взяти ситуацію під контроль, поки не стало надто пізно».

Що відбувається у Франції

У Франції на протести проти зростання цін вийшли щонайменше 550 тисяч людей. За даними AFP, демонстрації у низці міст переросли у сутички, погроми, пожежі та пограбування. Правоохоронці затримали близько 160 осіб.

Одним із найбільш напружених осередків став Марсель, де група протестувальників у масках вибила двері мерії за допомогою захисних бар’єрів і проникла всередину.

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У Парижі сутички сталися одразу в кількох районах. Частина демонстрантів запускала піротехніку, тоді як поліція застосовувала водомети та сльозогінний газ. Через перекриття ключових доріг влада також закривала окремі станції метро в центрі столиці.

У Ренні близько 20 демонстрантів спорудили барикаду зі сміттєвих контейнерів і великих піддонів поблизу торгового центру.

Масові протести посилюють тиск на президента Франції Емманюеля Макрона та його уряд на тлі невдоволення зростанням вартості життя. Водночас частина французів критикує дії поліції, вважаючи їх непропорційними.

Протести через подорожчання життя та житлову кризу відбулися і в італійському Мілані. Сутички спалахнули біля собору Дуомо, де поліція застосувала сльозогінний газ після того, як демонстранти почали кидати каміння у правоохоронців.

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Раніше у Франції також відбулися масштабні протести старшокласників через стан навчальних закладів, переповнені класи та нестачу вчителів. Тоді поліція затримала понад п’ять тисяч людей.

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