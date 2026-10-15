Франція розкрила, скільки розвідданих отримує Україна від Європи

Франція

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Європейські держави, серед яких Франція, надають Україні приблизно дві третини розвідувальної інформації. Європейські партнери також разом із Києвом працюють над створенням доступніших засобів перехоплення ракет.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі радіостанції France Inter.

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За словами глави французького МЗС, допомога Європи Україні охоплює кілька напрямів. Зокрема, він згадав про фінансову підтримку Києва обсягом 6 млрд євро, а також підготовку нових санкцій проти громадян Росії та організацій, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом.

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Окремо Барро повідомив про затримання у Франції танкера, який підозрюють у зв’язках із російським «тіньовим флотом».

Барро закликав не вірити прогнозам про поразку України

Французький міністр також висловився про напруженість у відносинах між Україною та США. Серед питань, які він згадав, — розвідувальна підтримка та обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink.

Барро закликав не піддаватися твердженням про неминучий крах української оборони.

«Не дозволяймо отруювати себе пропагандою путіна», — наголосив дипломат.

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Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росії неодноразово з’являлися прогнози про поразку України та припинення американської допомоги. На думку Барро, такі заяви мають деморалізувати українців і послабити готовність європейських країн продовжувати підтримку Києва.

Водночас міністр зазначив, що Україна вже переживала зими в умовах повномасштабної війни та продовжувала оборонятися, попри негативні прогнози.

Тим часом у Франції заявили, що більше не можуть продовжувати фінансову підтримку України в колишніх обсягах через складну економічну ситуацію в країні. Про це, зокрема, заявила французька політикиня Марін Ле Пен.

Раніше інші французькі політики пропонували переглянути умови підтримки України через високий борг і дефіцит бюджету країни та пов’язати європейську допомогу із закупівлею озброєння у країн-донорів.

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