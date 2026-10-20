Путін, Трамп і Сі. / © ТСН.ua

Реклама

У Кремлі наполягають на тристоронній зустрічі США, Росії та Китаю. Ймовірно, Москва прагне водночас створити образ дипломатичного партнера та зміцнити альтернативні міжнародні об’єднання, які кидають виклик організаціям під проводом Заходу.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Реклама

Американські фахівці згадують статтю Wall Street Journal, автори якої посилаються на джерела і колишнього офіцера російської розвідки. У матеріалі йдеться, що диктатор Росії Володимир Путін використав останню розмову з президентом США Дональдом Трампом, щоб запропонувати тристоронній саміт з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який відбудеться 18-19 листопада.

Реклама

За словами джерел, знайомих з обговореннями, Путін сподівається сприяти врегулюванню війни в Україні, яке було б вигідним для Росії.

Зазначається, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія веде переговори щодо можливої ​​зустрічі. Своєю чергою, державний секретар США Марко Рубіо визнав, що ці переговори тривають, але, з його слів, жодної такої зустрічі ще не було.

«Цей запропонований тристоронній саміт дозволить Путіну просувати своє бачення припинення війни в Україні на міжнародній арені, представляючи Росію як дипломатичного рівного США та КНР. Саміт також просуне концепцію „фюрера“ щодо альтернативної євразійської архітектури безпеки — розпливчасту ідею, яку він просуває від весни 2024-го», — йдеться у звіті.

Американські аналітики наголошують, Путін продовжує використовувати членів Антанти-ворожника, зокрема Китай, як основу цієї архітектури, яка спрямована на ослаблення НАТО та Заходу. Крім того, диктатор РФ має намір ще більше покращити свій імідж перед президентом США Дональдом Трампом.

Реклама

«Путін намагається домогтися односторонніх поступок від Вашингтона, які сприяють агресору Росії, не вживаючи суттєвих кроків для укладення миру в Україні, і має намір зробити це, втягнувши РФ у відносини між США та КНР», — підсумували в Інституті.

Саміт за участі РФ, США і КНР — деталі

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність обговорювати завершення війни в Україні без Володимира Зеленського. Він наголосив, мовляв, прагне зробити все можливе для завершення війни, незалежно від складу учасників зустрічі. Зокрема, лише за участі лідера Китаю Сі Цзіньпіна і диктатора РФ Володимира Путіна.

Водночас Пекін поки не коментує повідомлення про можливу тристоронню зустріч лідерів США, КНР і РФ, на якій можуть обговорювати завершення війни в Україні.

Новини партнерів