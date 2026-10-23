Яке церковне свято в Україні 30 жовтня

Церковне свято 30 жовтня / © pexels.com

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30 жовтня (12 листопада), в православному календарі день пам’яті мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його. Життя святих припало на період правління римського імператора Діоклетіана, за якого християни зазнавали жорстоких переслідувань. Від них вимагали відмовитися від віри в Христа та приносити жертви язичницьким богам.

Коли місцева влада дізналася про діяльність Зиновія, його схопили й привели на суд. Правитель намагався змусити єпископа зректися християнства, обіцяючи йому багатство, почесті та безпечне життя в разі покори.

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Проте Зиновій залишився непохитним. Він відкрито визнав свою віру в Ісуса Христа й відмовився поклонятися язичницьким божествам. Погрози та обіцянки не змінили його рішення.

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Дізнавшись про арешт брата, Зиновія добровільно прийшла до нього. Вона також сповідувала християнську віру й не захотіла залишити брата самого перед лицем випробувань. Свята заявила про свою відданість Христу, за що її теж заарештували.

За церковним переказом, Зиновія та Зиновія зазнали жорстоких катувань. Їх намагалися змусити відмовитися від християнства, але обоє залишалися вірними своїм переконанням.

Зрештою святих брата і сестру засудили до смерті. Вони прийняли мученицьку кончину приблизно 285 року. Їхня загибель стала свідченням того, наскільки глибокою була їхня віра та наскільки непохитно вони дотримувалися християнських заповідей.

Церковне свято в Україні 30 жовтня за старим календарем

За старим календарем 30 жовтня в Україні вшановували пам’ять пророка Осії. Осія, син Беері, жив у Північному Ізраїльському царстві в часи, коли значна частина народу відступила від заповідей Господніх і почала поклонятися язичницьким божествам. Пророк закликав людей згадати про Бога, який вивів їхніх предків з єгипетського рабства, і повернутися до праведного життя.

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Прикмети 30 жовтня

Народні прикмети 30 жовтня / © pexels.com

Якщо кіт міцно спить — незабаром потеплішає.

Якщо гуси махають крилами — слід чекати на дощ.

Якщо на небі мало зірок — наближається негода або хуртовина.

Що не можна робити 30 жовтня

У день церковного вшанування святих вірянам радять приділяти увагу своєму духовному стану, плекати добрі думки та зберігати спокій. Цього дня варто уникати конфліктів, образливих висловлювань, пліток і осуду. За християнськими настановами, не слід піддаватися заздрості, жадібності, злості чи лінощам. Також не варто залишати без підтримки людей, які звертаються по допомогу.

Що можна робити 30 жовтня

У народному календарі 30 жовтня іноді називають днем синиць. Вважається, що саме наприкінці жовтня ближче до людських осель перебираються птахи, які шукають їжу й укриття від холодів. Серед них — синиці, снігурі та омелюхи. Побачити синицю цього дня вважали добрим знаком, що обіцяє удачу, а приліт цілої зграйки птахів до подвір’я пов’язували з добробутом і достатком у родині протягом року.

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