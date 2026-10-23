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Какой церковный праздник в Украине 30 октября
Что за церковный праздник празднуют в Украине по новому и старому календарю и кому молятся верующие — читайте в материале ТСН.ua.
30 октября (12 ноября), в православном календаре день памяти мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его. Жизнь святых пришлась на период правления римского императора Диоклетиана, при котором христиане подвергались жестоким преследованиям. От них потребовали отказаться от веры во Христа и приносить жертвы языческим богам.
Когда местные власти узнали о деятельности Зиновия, его схватили и привели на суд. Правитель пытался заставить епископа отречься от христианства, обещая ему богатство, почести и безопасную жизнь в случае повиновения.
Однако Зиновий остался непоколебимым. Он открыто признал свою веру в Иисуса Христа и отказался поклоняться языческим божествам. Угрозы и обещания не изменили его решения.
Узнав об аресте брата, Зиновия добровольно пришла к нему. Она также исповедовала христианскую веру и не захотела оставить брата самого перед испытанием. Святая заявила о своей преданности Христу, за что ее тоже арестовали.
По церковному преданию, Зиновия и Зиновия подверглись жестоким пыткам. Их пытались заставить отказаться от христианства, но оба оставались верны своим убеждениям.
В конце концов, святых брата и сестру приговорили к смерти. Они приняли мученическую кончину примерно в 285 году. Их гибель стала свидетельством того, насколько глубока была их вера и насколько непоколебимо они соблюдали христианские заповеди.
Церковный праздник в Украине 30 октября по старому календарю
По старому календарю 30 октября в Украине чтили память пророка Осии. Осия, сын Беери, жил в Северном Израильском царстве во времена, когда значительная часть народа отступила от заповедей Господних и начала поклоняться языческим божествам. Пророк призвал людей вспомнить о Боге, который вывел их предков из рабства египетского, и вернуться к праведной жизни.
Приметы 30 октября
Если кот крепко спит — вскоре потеплеет.
Если гуси машут крыльями — следует ожидать дождя.
Если на небе мало звезд — близится ненастье или метель.
Что нельзя делать 30 октября
В день церковного почитания святых верующим советуют уделять внимание своему духовному состоянию, питать добрые мысли и сохранять спокойствие. В этот день следует избегать конфликтов, оскорбительных высказываний, сплетен и осуждения. По христианским наставлениям, не следует подвергаться зависти, алчности, злобе или лености. Также не стоит оставлять без поддержки обращающихся за помощью людей.
Что можно делать 30 октября
В народном календаре 30 октября иногда называют днем синиц. Считается, что именно в конце октября ближе к людским домам перебираются птицы, которые ищут пищу и укрытие от холодов. Среди них синицы, снегуры и омелюхи. Увидеть синицу в этот день считали хорошим знаком, обещающим удачу, а прилет целой стайки птиц во двор связывали с благополучием и достатком в семье в течение года.