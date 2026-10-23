Какой праздник 30 октября 2026 года / © ТСН

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30 октября 2026 года — пятница. 1709 день войны в Украине.

Какой праздник 30 октября

30 октября верующие празднуют День памяти мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его / © pexels.com

30 октября верующие празднуют День памяти мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его. Зиновий был епископом и вместе со своей сестрой Зиновией исповедовал христианскую веру. По преданию, он помогал нуждающимся и исцелял больных. Во время преследований христиан при императоре Диоклетиане брата и сестру схватили и заставляли отречься от веры. Они остались верны Христу и потерпели мученическую смерть около 285 года.

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30 октября в Украине празднуют День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков / © КМДА

30 октября в Украине празднуют День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Он посвящен правоохранителям, противодействующим незаконному производству, распространению и сбыту наркотических веществ. Их работа охватывает выявление наркоторговли, разоблачение преступных группировок, прекращение деятельности подпольных лабораторий и предотвращение привлечения людей к незаконному обороту наркотиков. Этот день — отметить вклад правоохранителей в борьбу с наркопреступностью и защиту здоровья населения. В то же время, противодействие незаконному обороту наркотиков требует сотрудничества полиции, медицинских учреждений, образовательных учреждений и общественности.

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30 октября День тренера в Украине / © unsplash.com

Также 30 октября День тренера в Украине. Неофициальный профессиональный праздник людей, которые готовят спортсменов к соревнованиям, помогают развивать физические способности, воспитывают дисциплину и поддерживают своих питомцев на пути к спортивным достижениям. Тренер играет важную роль в жизни спортсмена: он учит работать в команде, преодолевать трудности, правильно оценивать свои силы и не сдаваться после поражений. Его работа требует профессиональных знаний, терпения, ответственности и умения находить подход к каждому питомцу.

30 октября Международный день ортопедических медсестер и медбратов / © pexels.com

А еще 30 октября Международный день ортопедических медсестер и медбратов. Этот день напоминает о важности работы медицинских работников, помогающих пациентам восстанавливаться после переломов, травм, операций на суставах и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Они следят за состоянием больных, контролируют боль, ухаживают за послеоперационными ранами и помогают людям постепенно возвращаться к привычной жизни.

30 октября празднуют День осведомленности о сахарной зависимости / © pexels.com

30 октября празднуют День осведомленности о сахарной зависимости. Цель этого дня — напомнить о рисках чрезмерного употребления сладостей и сладких напитков. Большое количество добавленного сахара в рационе может способствовать набору веса, повышать риск развития кариеса и метаболических нарушений. Некоторым людям также сложно контролировать тягу к сладкому, особенно во время стресса или усталости.

30 октября Всемирный день лемура / © pexels.com

Также 30 октября Всемирный день лемура. Праздник был начат в 2014 году на Мадагаскаре, чтобы привлечь внимание к уникальным животным острова и необходимости их сохранения. Лемуры — приматы, которые в природе обитают преимущественно на Мадагаскаре. Они отличаются большими глазами, длинными хвостами и поведением. Эти животные играют важную роль в лесных экосистемах, в частности, распространяют семена растений.

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30 октября Всемирный день аудиодрамы / © pexels.com

А еще 30 октября Всемирный день аудиодрамы. Аудиодрамы — это радиоспектакли и аудиосериалы, в которых слушатели следят за сюжетом без изображения. Жанр включает детективы, комедии, фантастику, триллеры и исторические произведения. Сегодня аудиодрамы можно слушать на радио, в подкастах и на цифровых платформах.

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