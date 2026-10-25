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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Ким Чен Ын прибыл в Китай, но Си Цзиньпин не вышел на встречу

Лидера КНДР встретили чиновники и передали ему поздравления от китайского руководителя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Ким Чен Ын

Ким Чен Ын / © Associated Press

Северокорейский лидер Ким Че Ын прибыл в Китай, однако личной встречи с Си Цзиньпином в этот раз не состоялось.

Об этом пишет Reuters.

Ким Чен Ын прибыл в пограничный китайский город Дандун. Его сопровождал Ван Хунин — один из самых влиятельных представителей китайского политического руководства, занимающий четвертое место по старшинству во властной иерархии КНР. Он передал северокорейскому лидеру приветствие от Си Цзиньпина, однако непосредственных переговоров между двумя руководителями не было.

Прибытие Ким Чен Ына в Дандун произошло через новый мост через реку Ялуцзян, соединяющую Китай с Северной Кореей. Его открытие ранее в этом месяце стало важным инфраструктурным шагом, который может облегчить трансграничное сообщение и создать дополнительные возможности для торговли.

Напомним, летом лидер Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом в Северную Корею — это его первая поездка в Пхеньян за последние семь лет. Визит состоялся на фоне громких заявлений Ким Чен Ына о намерении резко нарастить ядерный потенциал страны.

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