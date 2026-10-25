ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
1 хв

Кім Чен Ин прибув до Китаю, але Сі Цзіньпін не вийшов на зустріч

Лідера КНДР зустріли високопосадовці та передали йому привітання від китайського керівника.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кім Чен Ин

Кім Чен Ин / © Associated Press

Північнокорейський лідер Кім Че Ин прибув до Китаю, проте особистої зустрічі із Сі Цзіньпіном цього разу не відбулося.

Про це пише Reuters.

Кім Чен Ин прибув до прикордонного китайського міста Дандун. Його супроводжував Ван Хунін — один із найвпливовіших представників китайського політичного керівництва, який посідає четверте місце за старшинством у владній ієрархії КНР. Він передав північнокорейському лідеру привітання від Сі Цзіньпіна, однак безпосередніх переговорів між двома керівниками не було.

Прибуття Кім Чен Ина до Дандуна відбулося через новий міст через річку Ялуцзян, що з’єднує Китай із Північною Кореєю. Його відкриття раніше цього місяця стало важливим інфраструктурним кроком, який може полегшити транскордонне сполучення та створити додаткові можливості для торгівлі.

Нагадаємо, влітку лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Північної Кореї — це його перша поїздка до Пхеньяна за останні сім років. Візит відбувається на тлі гучних заяв Кім Чен Ина про намір різко наростити ядерний потенціал країни.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie