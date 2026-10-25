Кім Чен Ин прибув до Китаю, але Сі Цзіньпін не вийшов на зустріч

Кім Чен Ин / © Associated Press

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Північнокорейський лідер Кім Че Ин прибув до Китаю, проте особистої зустрічі із Сі Цзіньпіном цього разу не відбулося.

Про це пише Reuters.

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Кім Чен Ин прибув до прикордонного китайського міста Дандун. Його супроводжував Ван Хунін — один із найвпливовіших представників китайського політичного керівництва, який посідає четверте місце за старшинством у владній ієрархії КНР. Він передав північнокорейському лідеру привітання від Сі Цзіньпіна, однак безпосередніх переговорів між двома керівниками не було.

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Прибуття Кім Чен Ина до Дандуна відбулося через новий міст через річку Ялуцзян, що з’єднує Китай із Північною Кореєю. Його відкриття раніше цього місяця стало важливим інфраструктурним кроком, який може полегшити транскордонне сполучення та створити додаткові можливості для торгівлі.

Нагадаємо, влітку лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із візитом до Північної Кореї — це його перша поїздка до Пхеньяна за останні сім років. Візит відбувається на тлі гучних заяв Кім Чен Ина про намір різко наростити ядерний потенціал країни.

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