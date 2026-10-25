На Дніпропетровщині внаслідок атаки РФ загинув працівник ДТЕК

Віталій Щербина / © ДТЕК

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У ніч проти 25 жовтня російський дрон атакував вугледобувне підприємство ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинув водій Віталій Щербина, який перебував у вантажному автомобілі під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомили в ДТЕК.

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Що відомо про загиблого працівника ДТЕК

За інформацією компанії, Віталій Щербина присвятив роботі водієм 29 років, із яких 18 років пропрацював на підприємстві ДТЕК Енерго.

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«Колеги поважали його за досвід, відповідальність і сумлінну працю», — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Безпілотник влучив у вантажний автомобіль на території вугледобувного підприємства. Чоловік загинув у День автомобіліста і дорожника. У нього залишилися син і донька.

«Щиро співчуваємо родині, близьким і колегам Віталія. Вічна пам’ять Віталію та всім нашим колегам, чиї життя забрала росія», — йдеться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що в ніч проти 25 жовтня російські війська масовано атакували Україну ударними безпілотниками. На Дніпропетровщині внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 14 дістали поранення. Під ударом також опинилися Харків, Вінниця та інші регіони.

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