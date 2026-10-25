На Днепропетровщине в результате атаки РФ погиб работник ДТЭК

Виталий Щербина / © ДТЕК

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В ночь на 25 октября российский дрон атаковал угледобывающее предприятие ДТЭК Энерго на Днепропетровщине. В результате удара погиб водитель Виталий Щербина, находившийся в грузовом автомобиле во время исполнения служебных обязанностей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Что известно о погибшем работнике ДТЭК

По информации компании, Виталий Щербина посвятил работе водителем 29 лет, из которых 18 лет проработал на предприятии ДТЭК Энерго.

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«Коллеги уважали его за опыт, ответственность и добросовестный труд», — говорится в сообщении ДТЭК.

Беспилотник попал в грузовик на территории угледобывающего предприятия. Мужчина погиб в День автомобилиста и дорожника. У него остались сын и дочь.

«Искренне сочувствуем семье, близким и коллегам Виталия. Вечная память Виталию и всем нашим коллегам, жизнь которых унесла россия», — говорится в сообщении компании.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в ночь на 25 октября российские войска массированно атаковали Украину ударными беспилотниками. На Днепропетровщине в результате обстрелов погибли три человека, еще 14 получили ранения. Под ударом оказались Харьков, Винница и другие регионы.

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