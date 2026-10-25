- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 278
- Время на прочтение
- 1 мин
На Днепропетровщине в результате атаки РФ погиб работник ДТЭК
Российская атака на предприятие ДТЭК Энерго унесла жизни водителя Виталия Щербины.
В ночь на 25 октября российский дрон атаковал угледобывающее предприятие ДТЭК Энерго на Днепропетровщине. В результате удара погиб водитель Виталий Щербина, находившийся в грузовом автомобиле во время исполнения служебных обязанностей.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Что известно о погибшем работнике ДТЭК
По информации компании, Виталий Щербина посвятил работе водителем 29 лет, из которых 18 лет проработал на предприятии ДТЭК Энерго.
«Коллеги уважали его за опыт, ответственность и добросовестный труд», — говорится в сообщении ДТЭК.
Беспилотник попал в грузовик на территории угледобывающего предприятия. Мужчина погиб в День автомобилиста и дорожника. У него остались сын и дочь.
«Искренне сочувствуем семье, близким и коллегам Виталия. Вечная память Виталию и всем нашим коллегам, жизнь которых унесла россия», — говорится в сообщении компании.
Напомним, ранее ТСН.ua писал, что в ночь на 25 октября российские войска массированно атаковали Украину ударными беспилотниками. На Днепропетровщине в результате обстрелов погибли три человека, еще 14 получили ранения. Под ударом оказались Харьков, Винница и другие регионы.