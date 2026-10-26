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- Украина
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Норвежский депутат контрабандой провез дроны для ВСУ
Петер Фролих организовал доставку в Украину беспилотников с тепловизорами, несмотря на законодательные ограничения. После инцидента норвежское правительство ускорило рассмотрение вопроса, а впоследствии изменило соответствующие правила.
Депутат парламента Норвегии Петер Фрелих вопреки действующим правилам тайно доставил в Украину гражданские дроны с тепловизорами. Он объяснил свое решение критической ситуацией на фронте.
Об этом сообщило издание Aftonbladet.
Вместе со своей организацией Fritt Ukraina («Свободная Украина») депутат пытался отправить партию дронов с тепловизорами для нужд украинских военных. Однако норвежская таможня остановила груз, поскольку по местному закону такой экспорт считался нелегальным.
Тогда Фрелих напрямую обратился к правительству. Он подчеркнул, что ситуация критическая и любое промедление может стоить жизни украинским солдатам. Несмотря на официальный запрет, организации все же удалось тайно переправить беспилотники в Украину.
Уже на следующий день после этого правительство Норвегии сообщило, что ускорит рассмотрение вопроса об отмене запрета. В итоге правила поменяли.
Сам Петер Фрелих заявил, что совсем не жалеет о нарушении закона.
«Это не то, что следует делать привычкой. Но иногда нужно прислушиваться к внутреннему ощущению, сделать то, что очевидно правильно, и действовать», — сказал он.
Напомним, парламент Норвегии готовится рассмотреть вопрос дальнейшей поддержки Украины и планирует выделить около 9 млрд евро финансовой и оборонной помощи на следующий год. Все парламентские фракции страны заверили президента Владимира Зеленского, что будут поддерживать Украину и дальше.