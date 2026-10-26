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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Норвезький депутат контрабандою провіз дрони для ЗСУ

Петер Фроліх організував доставку до України безпілотників із тепловізорами, попри законодавчі обмеження. Після інциденту норвезький уряд прискорив розгляд питання, а згодом змінив відповідні правила.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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ЗСУ отримали дрони

ЗСУ отримали дрони / © Getty Images

Депутат парламенту Норвегії Петер Фрьоліх всупереч чинним правилам таємно доправив до України цивільні дрони з тепловізорами. Він пояснив своє рішення критичною ситуацією на фронті.

Про це повідомило видання Aftonbladet.

Разом зі своєю організацією Fritt Ukraina («Вільна Україна») депутат намагався відправити партію дронів із тепловізорами для потреб українських військових. Однак норвезька митниця зупинила вантаж, оскільки за місцевим законом такий експорт вважався нелегальним.

Тоді Фрьоліх напряму звернувся до уряду. Він наголосив, що ситуація критична і будь-яке зволікання може коштувати життя українським солдатам. Попри офіційну заборону, організації все ж вдалося таємно переправити безпілотники до Українм.

Вже наступного дня після цього уряд Норвегії повідомив, що прискорить розгляд питання щодо скасування заборони. У підсумку правила змінили.

Сам Петер Фрьоліх заявив, що зовсім не шкодує про порушення закону.

«Це не те, що варто робити звичкою. Але іноді потрібно дослухатися до внутрішнього відчуття, зробити те, що очевидно правильно, і діяти», — сказав він.

Нагадаємо, парламент Норвегії готується розглянути питання подальшої підтримки України та планує виділити близько 9 млрд євро фінансової й оборонної допомоги на наступний рік. Усі парламентські фракції країни запевнили президента Володимира Зеленського, що підтримуватимуть Україну й надалі.

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