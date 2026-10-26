Більше ніколи не викидайте кришки від банок: 5 корисних ідей для використання

Що зробити з використаних кришок з-під консервації / © pixabay.com

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Металеві кришки від банок можуть стати в пригоді навіть після того, як запаси варення, солінь чи соусу закінчилися. Замість того, щоб відправляти на смітник, їх можна перетворити на корисні речі для дому, творчості та саду. Ірландський ресурс Пропонуємо кілька способів повторного використання кришок — від підставок до садових табличок. Ось п’ять ідей, які легко втілити власноруч без значних витрат.

Оригінальні підставки для чашок

Широкі металеві кришки можна перетворити на незвичайні підставки для чашок із чаєм або кавою. Щоб вони не дряпали поверхню столу, приклейте знизу шматочок корка, фетру або щільної тканини.

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Зовнішню частину можна пофарбувати фарбою для металу, прикрасити малюнком або обклеїти декоративним папером. Такі підставки пасуватимуть до кухні, дачі чи робочого столу. Головне, дати покриттю повністю висохнути, перш ніж користуватися виробом.

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Організуйте дрібниці в шухлядах

Кришки від банок можуть стати маленькими органайзерами для речей, які постійно губляться. У них зручно зберігати ґудзики, шпильки, намистини, канцелярські скріпки, шурупи та інші дрібні предмети.

Для цього достатньо вимити кришки, висушити й розкласти в шухляді або на робочому столі. Якщо хочете зробити систему зберігання зручнішою, позначте кожну ємність наклейкою. Так дрібниці завжди будуть на своєму місці, а не розсипатимуться по всій шухляді.

Таблички для городу та квітника

Якщо вирощуєте зелень, овочі або квіти, кришки можна використати для маркування грядок і горщиків. На внутрішньому боці напишіть назву рослини водостійким маркером, а саму кришку прикріпіть до дерев’яної палички або іншої стійкої основи.

Такі таблички допоможуть не переплутати розсаду, сорти помідорів, базилік чи петрушку. Для вулиці краще обирати стійкий до вологи напис і час від часу перевіряти, чи не стерлося маркування.

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Магніти для холодильника

Зі старих кришок можна зробити оригінальні магніти для кухні. Виберіть кришку без іржі та гострих пошкоджених країв, приклейте до її зовнішнього боку невелику фотографію, декоративний малюнок або вирізку з паперу. Зі зворотного боку закріпіть магніт, використовуючи відповідний клей.

Так можна оформити невелику колекцію сімейних фотографій, створити тематичний декор або зробити недорогий подарунок власноруч. Для безпечного використання перевірте, щоб магніт надійно тримався, особливо якщо вдома є маленькі діти.

Декоративні підвіски для саду

Металеві кришки різного розміру можна використати для створення підвісного декору на балконі, терасі чи в саду. Пофарбуйте їх у різні кольори, нанесіть візерунки й з’єднайте міцним шнуром або дротом у вертикальну композицію.

Щоб надати виробу індивідуальності, можна використати кілька кришок із різними малюнками або поєднати їх із дерев’яними намистинами. Підвіску краще розміщувати в захищеному від сильного вітру місці, а перед роботою переконатися, що на металі немає гострих країв.

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