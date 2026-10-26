Starlink може стати слабким місцем України: яка історична помилка може статися вдруге

Чому Starlink може стати слабким місцем України / © reuters.com

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Уроки історії часто повторюються там, де сучасні технології стикаються з геополітикою. Нещодавня ситуація щодо обмеження доступу України до Starlink оголила системну вразливість, яка має чіткі історичні паралелі.

Про це пише історик і військовий експерт Пітер Каддік-Адамс у колонці для The Telegraph.

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Залежність України від Starlink є величезним ризиком часів Другої світової

Минулого тижня проблема надмірної залежності України від технології супутникової системи Starlink Ілона Маска, яка використовує апарати на низькій навколоземній орбіті для забезпечення зв’язку у віддалених районах і на фронті, знову нагадала про себе.

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Протягом багатьох місяців ЗСУ активно використовували спеціалізовану військову версію цієї системи — Starshield. Вона дозволяла з високою швидкістю виявляти й знешкоджувати російські ракети та дрони, а також завдавати точних ударів по об’єктах у глибокому тилу ворога.

Проте перебої у доступі, що виникли на тлі публічних суперечок за участю Дональда Трампа, спричинили хвилю звинувачень. Сам Маск у розриві зв’язку докоряв Білому дому, тоді як джерела The Telegraph стверджували, що ініціатором обмежень був сам Ілон Маск.

Цей випадок показує новий етап глобальних перегонів супутникових технологій, який нагадує морське суперництво минулого. У ЄС уже оголосили, що розширюватимуть власну альтернативну систему зв’язку на Арктичний регіон.

Схожий випадок з історії

Таке вже траплялося в історії. 11 грудня 1944 року групи вищих офіцерів СС зібралися в бароковому замку села Цигенберг неподалік Франкфурта-на-Майні. Через тотальну недовіру після невдалого замаху полковника фон Штауффенберга на Гітлера влітку того ж року, від військових вимагали не лише підписки про нерозголошення, а й вилучили у них зброю та портфелі.

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У підземному бункері під суворим наглядом Адольф Гітлер особисто представив план наступу через Арденнські ліси. Це була остання велика операція Третього Рейху, відома як «Битва за Виступ/Арденнська операція».

Для англо-американських сил цей удар став цілковитою несподіванкою. Спроби закрити прорив у лінії оборони коштували життя майже 20 тисячам солдатів союзників, більшість з яких були американцями.

Аналітики та розвідка союзників повністю проґавили загрозу, хоча окремі німецькі полонені попереджали про підготовку масштабного удару. Коли ж німецька бронетехніка пішла в наступ через ліси, це спричинило великі втрати та дезорганізацію.

Після стримання ворога союзне командування розпочало внутрішнє розслідування. Головні претензії висунули Урядовій школі кодування та шифрування у Блетчлі-Парку. Штат у 8 тисяч фахівців, серед яких працював Алан Тюрінг, цілодобово займався зламом німецьких шифрів «Енігма». Вирішальний внесок Блетчлі-Парку в перемогу оприлюднили лише 1974 року — запізно, щоб це потрапило до відомого документального серіалу «Світ у війні».

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Робота установи була настільки таємною, що після візиту 6 вересня 1941 року Вінстон Черчилль влучно описав співробітників: «гуси, які несуть золоті яйця і ніколи не ґелґочуть». Розшифровані дані з грифом «Ultra» отримували тільки вищі командні ланки. Саме ця розвідка допомогла затопити лінкор «Бісмарк», знешкодити німецькі підводні човни, виграти битву під Ель-Аламейном та спланувати висадку в Нормандії.

Проте розслідування після битви в Арденнах виявило слабке місце: під час зміни шифрів німцями у Блетчлі-Парку виникали тимчасові паузи. Через накопичення великої кількості нерозібраних даних аналітики не могли вірно розставити пріоритети, унаслідок чого важливі деталі про наступ просто пропустили.

Тим часом зима заважала аерофотозйомці. Хоча й інші непрямі ознаки — інтенсивність залізничних перевезень німців, радіоперехоплення та свідчення полонених — вказували на загрозу.

Штаби союзників стали жертвою упередження, коли припустили, що відсутність прямих доказів означає відсутність самої небезпеки. Оскільки командування генерала Ейзенхауера звикло покладатися переважно на дані Блетчлі-Парку, виникла критична залежність від єдиної технології.

У чому мораль

Історик Каддік-Адамс пише, що нинішні перебої із системою Starlink для України мають слугувати жорстким застереженням для всього Заходу.

Країни ЄС та Велика Британія так само ризикують, коли покладаються на критичні оборонні системи іноземного виробництва.

Спроби відновити власний контроль над технологіями вимагатимуть додаткових витрат і без того обмежених оборонних бюджетів, але ігнорування цієї проблеми лише прискорить день, коли ворог зненацька виведе свої танки з лісу.

Маск назвав причину обмеження Starlink

Нагадаємо, Ілон Маск заявив, що Starlink має залишатися лише цивільною системою і не використовуватися для наступальних ударів. За його словами, військове застосування робить мережу законною ціллю для РФ, що створює загрозу знищення супутників та небезпеку для всього космічного простору.

Мільярдер зазначив, що удари у відповідь по супутниках можуть спричинити ланцюгову реакцію та утворення величезного поля уламків, яке зробить космос непридатним для використання.

Раніше Маск також висловлював співчуття російським військовим, які гинуть у війні проти України, назвавши їх призовниками, які не мають вибору.

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