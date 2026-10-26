Маск назвав справжню причину запровадження обмежень Starlink

Ілон Маск / © Associated Press

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Starlink має залишатися цивільною системою та не використовуватися для наступальних ударів. Таке застосування може зробити супутники законною ціллю для ударів у відповідь, а їхнє знищення загрожуватиме безпеці всього космічного простору.

Про це написав мільярдер Ілон Макс у соцмережі X.

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«Це справді одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільною системою. Противник, який підірве супутники Starlink, спричинить ланцюгову реакцію руйнувань, що створить величезне поле уламків і зробить космос непридатним для використання», — зазначив він.

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Раніше Маск закликав проявити співчуття до російських військових, які гинуть у війні проти України, назвавши їх «бідними російськими призовниками», які нібито не мають вибору, окрім як воювати й помирати під ударами українських безпілотників.

Обмеження у роботі Starlink в Україні — що відомо

Раніше повідомлялося, що Starlink досі обмежений для України, хоча Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск скасував обмеження швидкості.

Після розмови Дональда Трампа з Ілоном Маском робота Starlink в Україні покращилася, але повного відновлення ще не було.

Варто зауважити, що збої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, за повідомленнями військових, призвели до втрати українських дронів на понад $1 млн та зупинення більшості бойових вильотів на три доби.

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Напередодні очільник Міноборони України Євгеній Хмара підтвердив відновлення швидкості супутникового зв’язку Starlink для Сил оборони.

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