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Маск назвав справжню причину запровадження обмежень Starlink
Використання Starlink для наступальних ударів робить мережу законною військовою ціллю для РФ та загрожує її існуванню, вважає мільярдер.
Starlink має залишатися цивільною системою та не використовуватися для наступальних ударів. Таке застосування може зробити супутники законною ціллю для ударів у відповідь, а їхнє знищення загрожуватиме безпеці всього космічного простору.
Про це написав мільярдер Ілон Макс у соцмережі X.
«Це справді одна з головних причин, чому Starlink має залишатися цивільною системою. Противник, який підірве супутники Starlink, спричинить ланцюгову реакцію руйнувань, що створить величезне поле уламків і зробить космос непридатним для використання», — зазначив він.
Раніше Маск закликав проявити співчуття до російських військових, які гинуть у війні проти України, назвавши їх «бідними російськими призовниками», які нібито не мають вибору, окрім як воювати й помирати під ударами українських безпілотників.
Обмеження у роботі Starlink в Україні — що відомо
Раніше повідомлялося, що Starlink досі обмежений для України, хоча Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск скасував обмеження швидкості.
Після розмови Дональда Трампа з Ілоном Маском робота Starlink в Україні покращилася, але повного відновлення ще не було.
Варто зауважити, що збої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, за повідомленнями військових, призвели до втрати українських дронів на понад $1 млн та зупинення більшості бойових вильотів на три доби.
Напередодні очільник Міноборони України Євгеній Хмара підтвердив відновлення швидкості супутникового зв’язку Starlink для Сил оборони.