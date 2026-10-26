Маск назвал истинную причину введения ограничений Starlink

Илон Маск / © Associated Press

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Starlink должен оставаться гражданской системой и не использоваться для наступательных ударов. Такое применение может сделать спутники законной целью для ответных ударов, а их уничтожение будет угрожать безопасности всего космического пространства.

Об этом написал миллиардер Илон Макс в соцсети X.

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«Это действительно одна из главных причин, почему Starlink должна оставаться гражданской системой. Противник, который подорвет спутники Starlink, приведет к цепной реакции разрушений, что создаст огромное поле обломков и сделает космос непригодным для использования», — отметил он.

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Ранее Маск призвал проявить соболезнования российским военным, погибающим в войне против Украины, назвав их «бедными российскими призывниками», якобы не имеющими выбора, кроме как воевать и умирать под ударами украинских беспилотников.

Ограничения в работе Starlink в Украине — что известно

Ранее сообщалось, что Starlink до сих пор ограничен для Украины, хотя Дональд Трамп заявил, что Илон Маск отменил ограничение скорости.

После разговора Дональда Трампа с Илоном Маском работа Starlink в Украине улучшилась, но полного восстановления еще не было.

Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов более чем на $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.

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Накануне глава Минобороны Украины Евгений Хмара подтвердил восстановление скорости спутниковой связи Starlink для Сил обороны.

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