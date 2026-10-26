ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
769
Время на прочтение
1 мин

Маск назвал истинную причину введения ограничений Starlink

Использование Starlink для наступательных ударов делает сеть законной военной целью РФ и угрожает ее существованию, считает миллиардер.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Илон Маск

Илон Маск / © Associated Press

Starlink должен оставаться гражданской системой и не использоваться для наступательных ударов. Такое применение может сделать спутники законной целью для ответных ударов, а их уничтожение будет угрожать безопасности всего космического пространства.

Об этом написал миллиардер Илон Макс в соцсети X.

«Это действительно одна из главных причин, почему Starlink должна оставаться гражданской системой. Противник, который подорвет спутники Starlink, приведет к цепной реакции разрушений, что создаст огромное поле обломков и сделает космос непригодным для использования», — отметил он.

Ранее Маск призвал проявить соболезнования российским военным, погибающим в войне против Украины, назвав их «бедными российскими призывниками», якобы не имеющими выбора, кроме как воевать и умирать под ударами украинских беспилотников.

Ограничения в работе Starlink в Украине — что известно

Ранее сообщалось, что Starlink до сих пор ограничен для Украины, хотя Дональд Трамп заявил, что Илон Маск отменил ограничение скорости.

После разговора Дональда Трампа с Илоном Маском работа Starlink в Украине улучшилась, но полного восстановления еще не было.

Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов более чем на $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.

Накануне глава Минобороны Украины Евгений Хмара подтвердил восстановление скорости спутниковой связи Starlink для Сил обороны.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie