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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Хмара подтвердил восстановление скорости Starlink в Украине

Министр обороны сообщил, что показатель скорости Starlink уже превысил 400 км/ч.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Евгений Хмара

Евгений Хмара / © Владимир Зеленский

Министр обороны Украины Евгений Хмара в субботу, 24 октября, подтвердил восстановление скорости спутниковой связи Starlink для сил обороны.

По его словам, Минобороны фиксирует скорость более 400 км/ч, сейчас связь стабильна.

«Это очередной пример, когда прямой диалог и упорная позиция президента Украины на самом высоком уровне дает результаты. И этот результат, прежде всего, важен для нашего фронта, для военных, работы беспилотников, логистики и связи», — сказал Хмара.

Ранее ТСН со ссылкой на источники в Минобороны сообщало, что по состоянию на 24 октября фиксируется возобновление работы Starlink для Сил обороны на скорости свыше 161 км/ч.

Ограничения в работе Starlink в Украине — что известно

Ранее сообщалось, что Starlink до сих пор ограничен для Украины, хотя Дональд Трамп заявил, что Илон Маск отменил ограничение скорости.

После разговора Дональда Трампа с Илоном Маском работа Starlink в Украине улучшилась, но полного восстановления еще не было.

Стоит заметить, что сбои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, по сообщениям военных, привели к потере украинских дронов более чем на $1 млн и остановке большинства боевых вылетов на трое суток.

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