Starlink для дронов: терминалы снова стабильно работают на скоростях

Starlink начал работать / © Associated Press

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По состоянию на утро 24 октября, Силы обороны Украины и специалисты Министерства обороны фиксируют, что Starlink/Starshield начал работать на скорости более 161 км/ч.

Об этом сообщают ТСН источники в Минобороны.

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«Продолжаем мониторить и проводить проверки на более высоких скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле возобновлена работа этой связи», — отмечают источники.

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Напомним, президент США Дональд Трамп утверждает, что ограничение спутниковой связи для украинских военных уже отменено, но они остаются в силе.

Введенные на прошлой неделе ограничения Starshield — военной версии спутникового Интернета Starlink от компании SpaceX — оказали серьезное влияние на работу украинских беспилотников.

По информации Associated Press, представители американской администрации высказывают противоречивые позиции по ответственности за решение.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что лично не предписывал ограничивать работу спутниковой связи. Он также выражал сомнения в причастности Илона Маска.

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