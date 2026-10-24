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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Starlink для дронов: терминалы снова стабильно работают на скоростях

Источники в Министерстве обороны Украины сообщили о фиксации стабильной работы терминалов на скоростях более 161 км/ч.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Starlink начал работать

Starlink начал работать / © Associated Press

По состоянию на утро 24 октября, Силы обороны Украины и специалисты Министерства обороны фиксируют, что Starlink/Starshield начал работать на скорости более 161 км/ч.

Об этом сообщают ТСН источники в Минобороны.

«Продолжаем мониторить и проводить проверки на более высоких скоростях, определять верхние лимиты и выяснять, насколько на самом деле возобновлена работа этой связи», — отмечают источники.

Напомним, президент США Дональд Трамп утверждает, что ограничение спутниковой связи для украинских военных уже отменено, но они остаются в силе.

Введенные на прошлой неделе ограничения Starshield — военной версии спутникового Интернета Starlink от компании SpaceX — оказали серьезное влияние на работу украинских беспилотников.

По информации Associated Press, представители американской администрации высказывают противоречивые позиции по ответственности за решение.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что лично не предписывал ограничивать работу спутниковой связи. Он также выражал сомнения в причастности Илона Маска.

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