Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: кому стоит сказать правду, а кого ждут перемены

Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака / © Credits

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На этой неделе звезды советуют знакам зодиака внимательнее прислушиваться к собственным чувствам, пересмотреть некоторые решения и не бояться перемен. Для одних настанет время откровенных разговоров, тогда как другим придётся изменить планы или переосмыслить привычные взгляды.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Овен

Не всё, что Овны думают о себе, на этой неделе будет совпадать с реальностью. Даже небольшое несоответствие может заставить их по-новому взглянуть на привычные вещи.

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Впрочем, спешить с решениями не стоит. Астрологи советуют сначала пересмотреть свои взгляды, а уже потом постепенно вносить необходимые коррективы.

Телец

То, что подходит к концу, может неожиданно напомнить Тельцам о переживаниях, которые они считали оставленными в прошлом. На этой неделе давние эмоции вновь могут выйти на первый план.

Луна в их знаке способствует раскрытию того, что раньше оставалось скрытым. Вместо того чтобы пытаться направить события в нужное русло, лучше позволить себе прочувствовать эти переживания.

Близнецы

Даже тщательно продуманные планы Близнецов на этой неделе могут измениться. Уран внесет неожиданные коррективы именно тогда, когда дальнейшее развитие событий будет казаться вполне предсказуемым.

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Однако неприятное изменение обстоятельств не обязательно окажется напрасным. За ним может скрываться интересная идея или новая связь. Поэтому главный совет для Близнецов — не терять любознательности.

Рак

Вместо того чтобы пытаться влиять на чувства окружающих, Ракам стоит разобраться в своих собственных реакциях. На этой неделе особого внимания потребуют эмоции, связанные с домашней обстановкой.

Стремление заботиться о других может быть сильным, однако собственные потребности не менее важны. Астрологи советуют не оставлять их без внимания.

Лев

Желание Львов как можно скорее положить конец спору на этой неделе может только усилить напряжение. Причина возможного конфликта будет заключаться не обязательно в самой ситуации, но и в стремлении немедленно её уладить.

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Марс в знаке Льва будет усиливать нетерпение. Однако иногда достаточно немного сбавить темп, чтобы снизить напряжение.

Дева

На этой неделе Девам не стоит гнаться за внешними признаками успеха. Гораздо большее значение для их самооценки будут иметь последовательность в привычных делах и ощущение стабильности.

Даже самые незначительные обязательства перед самим собой заслуживают внимания. Выполнение таких обещаний может казаться обыденным делом, однако со временем принесет более весомые результаты.

Весы

Насколько справедливы отношения с близкими? Именно над этим вопросом Терезам стоит задуматься на этой неделе. Ретроградная Венера входит в их знак, обращая внимание на нарушенное равновесие в отношениях.

Астрологи советуют не игнорировать существующие разногласия. Важно понять, где именно нарушился баланс, и быть готовыми восстанавливать его вместе.

Скорпион

Для Скорпионов эта неделя станет своеобразной границей между завершением и началом. То, что раньше воспринималось как непреложная истина, теперь, возможно, потребует переоценки.

Некоторые процессы естественным образом подойдут к концу. В то же время откровенный и содержательный разговор поможет представителям этого знака лучше осознать, к чему они на самом деле стремятся.

Стрелец

Не обязательно иметь четкий план, чтобы открыть для себя что-то полезное. Стрельцам на этой неделе достаточно следовать своему интересу, который может привести их к новым знакомствам.

Такие связи будут возникать из простого интереса, без особых замыслов. Астрологи советуют не требовать от новых знаний немедленной пользы и позволить себе просто наслаждаться ими.

Козерог

Попытки держать всё под контролем на этой неделе могут лишь затруднить Козерогам урегулирование конфликтов. Особенно это касается разногласий в семье и на работе.

Гораздо быстрее найти взаимопонимание поможет готовность принять ситуацию такой, какая она есть. Даже если определенные обстоятельства вызывают растерянность, не стоит считать это поражением. Такие моменты могут помочь глубже разобраться в том, что происходит.

Водолей

Давнее убеждение Водолеев на этой неделе может не выдержать проверки. Плутон в их знаке указывает на то, что пришло время для перемен в том, что уже готово к обновлению.

Этот процесс не обязательно будет комфортным. Однако астрологи призывают не пугаться неприятных ощущений, ведь они могут сопровождать начало чего-то замечательного.

Рыбы

На этой неделе Рыбам придётся внимательнее прислушиваться к своему сердцу. Откровенный разговор поможет сопоставить истинные желания с тем, на что они соглашались в последнее время.

Стремление избежать споров сейчас не должно преобладать над потребностью в эмоциональной безопасности. Поэтому представителям этого знака следует в первую очередь прислушиваться к собственным чувствам.

Даже если сказать правду кажется рискованным, астрологи советуют Рыбам не отказываться от искренности.

Напомним, что для некоторых знаков китайского зодиака 24 октября станет началом позитивных перемен. По прогнозу астрологов, проблемы, которые долгое время не давали покоя, наконец начнут отступать.

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