Что означает индикатор давления в шинах и почему он может гореть при нормальном давлении

Что означает индикатор давления в шинах / © Фото из открытых источников

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Поэтому, если индикатор давления в шинах не гаснет после подкачки колес, следует проверить не только сами шины, но и электронную систему автомобиля.

Что означает индикатор давления в шинах

TPMS (Tire Pressure Monitoring System) — это система контроля давления в шинах, предупреждающая водителя, когда давление в колесах опускается ниже допустимого уровня. Она помогает вовремя выявить проблему, так как недостаточно накаченные шины могут ухудшить управляемость автомобиля, увеличивать расход топлива и быстрее изнашиваться.

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В зависимости от конструкции автомобиля, система работает с помощью датчиков, установленных непосредственно в колесах, или использует данные датчиков ABS для косвенного определения изменения давления.

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Если давление действительно снизилось, индикатор сигнализирует о необходимости проверки. Однако, когда все шины накачаны в соответствии с рекомендациями производителя, а предупреждение остается, причина может быть в другом.

Почему лампочка давления в шинах может гореть при нормальном давлении

Есть несколько распространенных причин, по которым система TPMS продолжает показывать предупреждение даже после проверки колес.

Вышел из строя датчик давления

Датчики, установленные внутри колеса, работают от небольших батарей. Со временем их заряд иссякает, из-за чего датчик перестает передавать информацию о давлении. Также он может повредиться при замене шин или обслуживании колеса.

В таком случае система не получает корректные данные и может продолжать сигнализировать о неисправности. Для решения проблемы нужна диагностика, а иногда — замена датчика.

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Систему нужно повторно настроить

После сезонной замены колес, ротации шин или установки нового датчика автомобиля иногда нужно повторно определить расположение колес или синхронизировать систему.

В некоторых моделях предусмотрена процедура сброса TPMS. В других автомобилях система настраивается автоматически по прошествии определенного времени движения. Точный порядок действий зависит от марки и модели авто, поэтому следует проверить инструкцию производителя.

Температура воздуха снизилась

В холодную погоду давление в шинах уменьшается. Поэтому индикатор может загореться утром или после резкого похолодания, хотя накануне колеса казались достаточно накачанными.

Проверять давление лучше на холодных шинах, используя манометр. Нормативные значения обычно указаны на наклейке в проеме водительской двери или в руководстве по эксплуатации. Ориентироваться только на обозначение максимального давления на боковине шины не следует.

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Есть проблема с электроникой

Причиной предупреждения может быть неисправность приемника сигнала, повреждение электрических соединений или сбой в работе блока управления. Такие ситуации случаются реже, чем обычное снижение давления или разряжение батареи датчика, но их также следует учитывать.

Если проверка шин и стандартный сброс индикатора не помогли, диагностика на СТО позволит определить, передают ли датчики информацию и правильно ли ее обрабатывает система.

Что делать, если индикатор давления в шинах не гаснет

Прежде всего, не стоит игнорировать предупреждение или пытаться выключить его без выяснения причины. Действуйте последовательно:

Проверьте давление во всех шинах. Измерьте манометром на холодных колесах и сравните результаты с рекомендациями производителя. Осмотрите шины. Убедитесь, что нет проколов, порезов, вздутий боковин или других видимых повреждений. Проверьте инструкцию к автомобилю. Если давление нормальное, выясните, нужен ли ручной сброс TPMS или повторная инициализация системы. Обратитесь на диагностику. Если индикатор продолжает гореть или мигает, специалист сможет проверить датчики и электронику.

Если шина заметно спущена, автомобиль ведет себя нестабильно или имеется признак повреждения колеса, остановитесь в безопасном месте и не продолжайте движение до проверки. Даже когда внешне все выглядит нормально, неисправный датчик может скрывать реальное падение давления.

Как предотвратить появление предупреждения

Чтобы снизить риск проблем с системой TPMS, проверяйте давление в шинах по меньшей мере раз в месяц и перед длительными поездками. После сезонной замены колес убедитесь, что датчики совместимы с автомобилем и правильно настроены.

Также сообщайте работникам шиномонтажа наличие системы контроля давления: неосторожное обращение с колесом может повредить датчик. Если предупреждение появляется регулярно, не откладывайте диагностику.

Индикатор давления в шинах может сигнализировать как о недостаточном количестве воздуха, так и о неисправности системы контроля. Поэтому лучший способ устранить проблему — сначала измерить давление, а затем проверить TPMS, если показатели соответствуют норме.

FAQ

Можно ли ездить, если индикатор давления в шинах горит?

Сначала нужно проверить давление во всех колесах. Если он ниже нормы, шину следует подкачать и выяснить причину потери воздуха. Если давление правильно, но индикатор не гаснет, возможна неисправность датчика или системы TPMS. В таком случае следует как можно быстрее провести диагностику и не полагаться на предупреждение системы до устранения неисправности.

Как сбросить индикатор давления в шинах?

Способ зависит от автомобиля. В некоторых моделях нужно нажать кнопку сброса TPMS или использовать меню настроек, в других система обновляет показатели автоматически после движения. Перед сбросом проверьте давление в шинах и выполните процедуру, указанную в инструкции. Если индикатор мигает или возвращается после сброса, требуется диагностика системы.

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