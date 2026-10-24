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Свинина в Украине может резко подорожать из-за опасной болезни

Потери поголовья из-за АЧС постепенно создают предпосылки для дефицита свинины в будущем.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Свинина

Свинина / © УНИАН

Из-за распространения африканской чумы свиней (АЧС), которая уже приводит к сокращению поголовья по всей Украине, отрасль в следующем году может столкнуться с острым дефицитом свиней и резким ростом цен. По прогнозу специалистов ассоциации «Мясная отрасль», стоимость живых свиней может превысить 100 грн за килограмм.

Об этом говорится в еженедельном прогнозе ассоциации «Мясная отрасль», который цитирует сайт «Агробизнес».

По оценкам ассоциации, в регионах, где распространяется африканская чума свиней, закупочные цены падают из-за избытка предложения животных, часть которых может быть инфицирована. В то же время потеря поголовья постепенно создает предпосылки для дефицита свинины в будущем.

«Мясная отрасль уже через год неизбежно столкнётся с острым дефицитом живой рыбы и ростом цен — по оценкам отрасли, вероятно, значительно выше 100 грн/кг живого веса», — прогнозируют в ассоциации.

По данным Госстата, на начало сентября 2026 года в Украине насчитывалось 4,64 млн свиней — на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего сократилось поголовье в хозяйствах населения — на четверть, до 1,26 млн голов.

Закупочные цены уже начинают расти

На неделю с 26 октября по 1 ноября 2026 года ассоциация прогнозирует закупочные цены на свиней живым весом на уровне 72–73 грн/кг. Это примерно на 6% больше, чем неделей ранее. Однако в регионах, где фиксируются вспышки АЧС, цены продолжают снижаться.

В отрасли подчеркивают необходимость ускорить регистрацию вакцины против африканской чумы свиней. Это, по оценкам специалистов, помогло бы защитить действующие свиноводческие предприятия и хозяйства, которые планируют возобновить производство в 2027 году.

Напомним, ранее председатель Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозировал, что цены на продукты в Украине к концу осени подскочат на 10–20%. Больше всего подорожают молочные продукты, овощи и хлеб.

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