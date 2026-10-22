Нефть подорожала до максимума за пять месяцев: что происходит на Ближнем Востоке

Скачок цен на нефть эксперты объясняют обострением на Ближнем Востоке

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Мировой нефтяной рынок снова реагирует на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Опасения усилились после новых атак в Саудовской Аравии, а дополнительным сигналом для трейдеров стало решение США вывести часть дипломатического персонала из страны.

Об этом сообщает Reuters.

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Brent превысила 112 долларов за баррель

В четверг, 22 октября, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,51 доллара — до 112,33 доллара за баррель. Американская нефть WTI достигла 99,29 доллара за баррель. По последним данным Reuters, рост составил около 3%, а котировки Brent поднялись до самого высокого уровня с мая.

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Главным фактором стала новая волна атак йеменских хуситов на территории Саудовской Аравии. По сообщениям, среди пораженных объектов находились гражданский аэропорт в Даммаме и нефтяное месторождение. На фоне обострения Государственный департамент США распорядился, чтобы часть дипломатов и членов их семей покинула американские представительства в Саудовской Аравии.

Дополнительные подробности удара по нефтяной инфраструктуре приводит The Edge. По его данным, атака беспилотника на месторождение Шайбах в Саудовской Аравии привела к гибели двух человек, хотя работа объекта не прекратилась. Этот удар ужесточил опасения относительно безопасности нефтедобычи и транспортировки сырья.

Почему угроза атак влияет на цены

Нефтяные котировки зависят не только от фактических объемов добычи, но и от ожиданий будущих поставок. Когда растет риск новых ударов по энергетическим объектам или танкерам, трейдеры закладывают в цену дополнительную премию за риск. Поэтому стоимость сырья может повышаться даже тогда, когда конкретное месторождение продолжает работать.

Особое значение имеет безопасность морских маршрутов в регионе. Ормузский пролив является одним из ключевых путей транспортировки нефти в мире, а обострение ситуации вокруг нее усиливает опасения по поводу возможных задержек и сокращения экспорта. Риски для судоходства в районе Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива также придают неопределенности.

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В то же время, нынешнее подорожание не означает, что поставки нефти уже полностью остановились. Рынок реагирует, прежде всего, на возможность дальнейшей эскалации, масштабы которой пока остаются неопределенными. Если атаки будут продолжаться или распространяться на новые объекты, это может поддерживать высокие котировки.

Напряженность на Ближнем Востоке — последние новости

В начале недели нефть подешевела после решения Трампа: президент США ослабил часть санкционных ограничений и пошлин, связанных с российским энергетическим экспортом. Рынок воспринял этот шаг как возможность увеличения поставок российского горючего, хотя неопределенность относительно объемов и продолжительности послаблений не давала оснований говорить об устойчивом росте предложения.

Теперь опасения по поводу перебоев на Ближнем Востоке снова преобладают эти факторы. На фоне новых угроз Вашингтон изменяет меры безопасности в регионе и выводит военных с баз на Ближнем Востоке. Эти шаги проходят на фоне обострения регионального противостояния и новых атак йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном.

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