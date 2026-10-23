Надо переместить только одну спичку: непростой тест на логику

Тест со спичками

Реклама

Головоломки со спичками — это один из самых простых и увлекательных способов устроить быструю разминку для мозга. Для их решения не требуются сложные вычисления или академические знания, достаточно нескольких спичек, внимательности и дроби пространственного воображения.

На первый взгляд, изложенное из спичек выражение кажется абсолютно простым, но именно в этой очевидности и кроется ловушка.

Реклама

Условие задания

Перед вами ошибочное математическое выражение, изложенное спичками:

Реклама

5+4=0

Задание — переставьте ровно одну спичку, чтобы получить правильное равенство.

Использовать дополнительные спички запрещено.

Убирать или ломать спички нельзя.

Задача имеет только один правильный ход.

Не спешите сразу посмотреть ответ. Посмотрите на каждую цифру внимательно и представьте, во что она может превратиться при смене всего одной детали.

Правильный ответ и решение

Чтобы выражение стало правильным, достаточно переставить одну спичку в ответе (цифре 0).

Реклама

Возьмите левую нижнюю вертикальную спичку в цифре 0. Переставьте ее горизонтально в центр этой же цифры, превратив ее в 9.

В результате ложное выражение 5+4=0 превращается в правильное равенство: 5+4=9

Ответ на тест со спичками

Почему следует регулярно решать такие головоломки

Подобные задачи со спичками — это не просто способ упустить время, но и полезная тренировка для нервной системы и мышления.

Развивающие гибкость мышления, они заставляют отказаться от стандартных шаблонов и пересмотреть привычный взгляд на задачу.

Тренируют пространственное воображение и внимание, вы учитесь мысленно «двигать» объекты и видеть мелкие детали.

Переключают внимание, помогают взрослым сделать короткую и качественную паузу во время рабочего дня.

Полезные для детей прекрасно подходят как упражнение на развитие распознавания цифр, элементарного счета и мелкой моторики.

Новости партнеров

Новости партнеров