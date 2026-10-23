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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
448
Время на прочтение
2 мин

Надо переместить только одну спичку: непростой тест на логику

Тест на внимательность и логику: переставьте одну спичку и разрешите пример

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
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Тест со спичками

Тест со спичками

Головоломки со спичками — это один из самых простых и увлекательных способов устроить быструю разминку для мозга. Для их решения не требуются сложные вычисления или академические знания, достаточно нескольких спичек, внимательности и дроби пространственного воображения.

На первый взгляд, изложенное из спичек выражение кажется абсолютно простым, но именно в этой очевидности и кроется ловушка.

Условие задания

Перед вами ошибочное математическое выражение, изложенное спичками:

5+4=0

Задание — переставьте ровно одну спичку, чтобы получить правильное равенство.

  • Использовать дополнительные спички запрещено.

  • Убирать или ломать спички нельзя.

  • Задача имеет только один правильный ход.

Не спешите сразу посмотреть ответ. Посмотрите на каждую цифру внимательно и представьте, во что она может превратиться при смене всего одной детали.

Правильный ответ и решение

Чтобы выражение стало правильным, достаточно переставить одну спичку в ответе (цифре 0).

Возьмите левую нижнюю вертикальную спичку в цифре 0. Переставьте ее горизонтально в центр этой же цифры, превратив ее в 9.

В результате ложное выражение 5+4=0 превращается в правильное равенство: 5+4=9

Ответ на тест со спичками

Ответ на тест со спичками

Почему следует регулярно решать такие головоломки

Подобные задачи со спичками — это не просто способ упустить время, но и полезная тренировка для нервной системы и мышления.

  • Развивающие гибкость мышления, они заставляют отказаться от стандартных шаблонов и пересмотреть привычный взгляд на задачу.

  • Тренируют пространственное воображение и внимание, вы учитесь мысленно «двигать» объекты и видеть мелкие детали.

  • Переключают внимание, помогают взрослым сделать короткую и качественную паузу во время рабочего дня.

  • Полезные для детей прекрасно подходят как упражнение на развитие распознавания цифр, элементарного счета и мелкой моторики.

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