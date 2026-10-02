Найдите число за 20 секунд: математическая головоломка на сообразительность

Математическая головоломка

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Математические головоломки заставляют взглянуть на обычные числа несколько иначе. Для решения такой задачи недостаточно просто добавить или умножить числа — сначала нужно понять, по какому правилу построены все строчки.

Попытайтесь найти закономерность и определить, какое число должно стоять вместо знака вопроса:

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Математическая головоломка

На первый взгляд числа в каждой строчке можно просто перемножить. Однако 2×3 равно 6, тогда как в первой строке видим 8. Следовательно, после умножения нужно выполнить еще одно действие.

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Попытайтесь справиться с задачей самостоятельно, прежде чем переходить к ответу. Особенно внимательно присмотритесь к первому числу в каждой строке — именно оно поможет найти правило.

Правильный ответ

Закономерность оказывается достаточно простой, если последовательно проверить все три готовых строчки.

Сначала нужно умножить первые два числа, а затем добавить к результату первое число.

Проверяем:

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2×3 + 2 = 8

Во второй строке применяем то же правило:

3×4 + 3 = 15

Проверяем третий:

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4×5 + 4 = 24

Следовательно, правило работает во всех приведенных примерах. Остается применить его к последней строке:

6×7 + 6 = 48

Поэтому вместо вопросительного знака нужно поставить число 48.

Эту закономерность можно записать еще проще: первое число нужно умножить на число, которое на единицу больше второго. Для последней строки получим:

6×(7+1)=48.

Следовательно, правильный ответ — 48.

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