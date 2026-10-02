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Найдите число за 20 секунд: математическая головоломка на сообразительность
Какое число спряталось за вопросительным знаком: математическая головоломка для сообразительных
Математические головоломки заставляют взглянуть на обычные числа несколько иначе. Для решения такой задачи недостаточно просто добавить или умножить числа — сначала нужно понять, по какому правилу построены все строчки.
Попытайтесь найти закономерность и определить, какое число должно стоять вместо знака вопроса:
На первый взгляд числа в каждой строчке можно просто перемножить. Однако 2×3 равно 6, тогда как в первой строке видим 8. Следовательно, после умножения нужно выполнить еще одно действие.
Попытайтесь справиться с задачей самостоятельно, прежде чем переходить к ответу. Особенно внимательно присмотритесь к первому числу в каждой строке — именно оно поможет найти правило.
Правильный ответ
Закономерность оказывается достаточно простой, если последовательно проверить все три готовых строчки.
Сначала нужно умножить первые два числа, а затем добавить к результату первое число.
Проверяем:
2×3 + 2 = 8
Во второй строке применяем то же правило:
3×4 + 3 = 15
Проверяем третий:
4×5 + 4 = 24
Следовательно, правило работает во всех приведенных примерах. Остается применить его к последней строке:
6×7 + 6 = 48
Поэтому вместо вопросительного знака нужно поставить число 48.
Эту закономерность можно записать еще проще: первое число нужно умножить на число, которое на единицу больше второго. Для последней строки получим:
6×(7+1)=48.
Следовательно, правильный ответ — 48.