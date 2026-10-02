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Знайдіть число за 20 секунд: математична головоломка на кмітливість
Яке число заховалося за знаком питання: математична головоломка для кмітливих
Математичні головоломки змушують подивитися на звичайні числа трохи інакше. Для розв’язання такого завдання недостатньо просто додати або помножити числа — спочатку потрібно зрозуміти, за яким правилом побудовані всі рядки.
Спробуйте знайти закономірність і визначити, яке число має стояти замість знака питання:
На перший погляд числа в кожному рядку можна просто перемножити. Однак 2 × 3 дорівнює 6, тоді як у першому рядку бачимо 8. Отже, після множення потрібно виконати ще одну дію.
Спробуйте впоратися із завданням самостійно, перш ніж переходити до відповіді. Особливо уважно придивіться до першого числа в кожному рядку — саме воно допоможе знайти правило.
Правильна відповідь
Закономірність виявляється досить простою, якщо послідовно перевірити всі три готові рядки.
Спочатку потрібно помножити перші два числа, а потім додати до результату перше число.
Перевіряємо:
2 × 3 + 2 = 8
У другому рядку застосовуємо те саме правило:
3 × 4 + 3 = 15
Перевіряємо третій:
4 × 5 + 4 = 24
Отже, правило працює в усіх наведених прикладах. Залишається застосувати його до останнього рядка:
6 × 7 + 6 = 48
Тому замість знака питання потрібно поставити число 48.
Цю закономірність можна записати ще простіше: перше число потрібно помножити на число, яке на одиницю більше за друге. Для останнього рядка отримаємо:
6 × (7 + 1) = 48.
Отже, правильна відповідь — 48.