"Він дуже харизматичний": нова кохана Ахтема Сеітаблаєва відверто заговорила про їхні стосунки

Ахтем Сеітаблаєв з обраницею Оленою / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

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Обраниця українського режисера й актора Ахтема Сеітаблаєва, Олена, вперше дала публічний коментар про їхні стосунки та зізналася, що саме її привабило в коханому.

У розмові з ведучою проєкту «Наодинці з Гламуром» Анною Севастьяновою жінка розповіла, як познайомилася із Сеітаблаєвим і що найбільше її в ньому захоплює. За словами обраниці режисера, він одразу привернув її увагу своєю харизмою.

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«Ахтем. Він дуже харизматичний», — коротко відповіла вона на запитання Анни Севастьянової.

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Ахтем Сеітаблаєв з обраницею Оленою / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Втім, цим компліменти не обмежилися. Обраниця Сеітаблаєва також відзначила його зовнішність та усмішку.

Під час інтерв’ю Анна Севастьянова поцікавилася, як давно пара разом. Однак кохана режисера вирішила не розкривати точний термін їхніх стосунків і відповіла досить загадково: «Достатньо».

Ахтем Сеітаблаєв з обраницею Оленою / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Водночас жінка розповіла, який із фільмів за участю Сеітаблаєва їй найбільше подобається. Серед його акторських робіт вона назвала стрічку «Додому», у якій він зіграв головну роль.

«Це найкраща його гра акторська, мені здається», — зауважила обраниця режисера.

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Ахтем Сеітаблаєв з обраницею Оленою / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Під час розмови також з’ясувалося, що вона не пов’язана з кінематографом. На запитання про свою діяльність жінка відповіла, що займається громадською діяльністю, а згодом уточнила, що це пов’язано з дипломатією.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням:

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Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв розсекретив, скільки у стосунках із новою коханою і чим вона його підкорила.

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