Павло Зібров вирушив на "полювання" з кумом і показав шанувальникам свою здобич

Павло Зібров

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Український співак Павло Зібров показав, як провів осінній день у лісі, та похвалився грибною здобиччю, яку зібрав разом із кумом Петром Магою.

Артист вирішив скористатися теплою осінньою погодою. Компанію йому склав давній друг і кум. Разом чоловіки вирушили до лісу. Їхній похід виявився не лише про гриби. Зібров зізнався, що вони встигли вдосталь поспілкуватися. Не обійшлося й без жартів та сміху. А наприкінці прогулянки чоловіки повернулися ще й із приємним результатом.

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«Осінь — час лісу, тиші та грибного полювання! Сьогодні разом із кумом Петром Магою вирушили по гриби. Поговорили, посміялися, подихали свіжим повітрям і, звісно, назбирали врожай! Отакі прості моменти — найцінніші», — поділився Павло Зібров.

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Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Судячи зі світлин, порожніми кошики після прогулянки точно не залишилися. Зібров показав чималий урожай, серед якого — багато білих грибів.

Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров присвятив нову пісню головній жінці свого життя та показав себе і дружину молодими.

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