У чорній сукні з рюшами і прозорими вставками: Флоренс П’ю завітала на розважальне шоу

Флоренс П’ю / © Getty Images

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Флоренс П’ю стала гостею американського телешоу «Пізня ніч із Сетом Маєрсом» у Нью-Йорку.

Для появи у студії акторка обрала чорну сукню максі приталеного силуету. Верх вбрання прикрашали численні рюші, які утворювали ефектну фактуру на грудях і плечах.

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Флоренс П’ю / © Getty Images

Особливої пікантності образу додала довга спідниця з прозорими вставками. Крізь тонку тканину було видно ноги акторки та коротку щільну основу сукні.

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Вбрання Флоренс доповнила чорними туфлями з бантиками, елегантними сережками та кількома каблучками. Вона зробила зачіску з локонами, уклавши одне хвилясте пасмо набік, та макіяж з нюдовою помадою.

Нагадаємо, Флоренс П’ю прийшла на нью-йоркську прем’єру серіалу Netflix «На схід від Едему» у розкішному кутюрному ансамблі від Vivienne Westwood.

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