- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 50
- Час на прочитання
- 1 хв
У чорній сукні з рюшами і прозорими вставками: Флоренс П’ю завітала на розважальне шоу
Акторка з’явилася у студії в ефектному образі.
Флоренс П’ю стала гостею американського телешоу «Пізня ніч із Сетом Маєрсом» у Нью-Йорку.
Для появи у студії акторка обрала чорну сукню максі приталеного силуету. Верх вбрання прикрашали численні рюші, які утворювали ефектну фактуру на грудях і плечах.
Особливої пікантності образу додала довга спідниця з прозорими вставками. Крізь тонку тканину було видно ноги акторки та коротку щільну основу сукні.
Вбрання Флоренс доповнила чорними туфлями з бантиками, елегантними сережками та кількома каблучками. Вона зробила зачіску з локонами, уклавши одне хвилясте пасмо набік, та макіяж з нюдовою помадою.
Нагадаємо, Флоренс П’ю прийшла на нью-йоркську прем’єру серіалу Netflix «На схід від Едему» у розкішному кутюрному ансамблі від Vivienne Westwood.