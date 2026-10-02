Російський Су-35 міг збити свій Мі-8: з’явилися нові деталі

Мі-8

Реклама

У Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт Мі-8. Загинули всі троє членів екіпажу. За даними російських та українських Telegram-каналів, вертоліт міг бути збитий власним винищувачем Су-35 під час відбиття атаки українських безпілотників.

Про це повідомили російський Telegram-канал Fighterbomber та український Exilenova+.

Реклама

Що відомо про авіатрощу у Воронезькій області

Катастрофа сталася 1 жовтня в Аннінському районі Воронезької області. Вертоліт упав у полі приблизно за 80 кілометрів від Воронежа.

Реклама

На борту перебували троє військовослужбовців — пілот, штурман та бортовий наводчик. Усі вони загинули.

Версія про «дружній вогонь»

Вже 2 жовтня російські профільні Telegram-канали почали повідомляти про можливе збиття Мі-8 власними військовими.

Автор каналу Fighterbomber не назвав точну причину катастрофи, але натякнув на людський фактор та проблеми з розпізнаванням «свій-чужий».

Водночас український Telegram-канал Exilenova+, посилаючись на російські джерела, повідомив, що Мі-8 могли помилково прийняти за український безпілотник. За цією версією, російський винищувач Су-35 відкрив вогонь по вертольоту під час відбиття атаки дронів.

Реклама

The Insider також повідомив про цю версію з посиланням на російські Z-канали. За їхніми даними, екіпаж Су-35 міг помилково ідентифікувати Мі-8 як безпілотник.

Офіційного підтвердження того, що Мі-8 збив саме Су-35, наразі немає.

Атака дронів на Воронезьку область

Увечері 1 жовтня та в ніч проти 2 жовтня Воронезька область зазнала масованої атаки безпілотників.

Губернатор області Олександр Гусєв заявив, що російська ППО виявила та знищила 62 безпілотники над двома міськими округами та шістьма районами регіону. За його попередніми даними, постраждалих і руйнувань не було. Саме під час цієї атаки, за попередньою версією, і сталася катастрофа Мі-8.

Реклама

Водночас твердження про те, що вертоліт збив власний винищувач, наразі залишається версією, яку поширюють джерела в Telegram.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що у Воронезькій області Росії розбився військовий вертоліт. Тоді було відомо, аварія сталася в Аннінському районі. Внаслідок падіння вертольота загинули троє людей.

До слова, бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російський ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор». Орієнтовна вартість одного такого гелікоптера становить близько 16 млн дол., що робить його однією з найдорожчих втрат російської армії.

Новини партнерів

Новини партнерів