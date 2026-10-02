Российский Су-35 мог сбить свой Ми-8: появились новые детали

Ми-8

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В Воронежской области России разбился военный вертолет Ми-8. Погибли все три члена экипажа. По данным российских и украинских Telegram-каналов, вертолет мог быть сбит собственным истребителем Су-35 во время отражения атаки украинских беспилотников.

Об этом сообщили российский Telegram-канал Fighterbomber и украинский Exilenova+.

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Что известно об авиакатастрофе в Воронежской области

Катастрофа произошла 1 октября в Аннинском районе Воронежской области. Вертолет упал в поле примерно в 80 километрах от Воронежа.

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На борту находились трое военнослужащих — пилот, штурман и бортовой наводчик. Все они погибли.

Версия о «дружеском огне»

Уже 2 октября российские профильные Telegram-каналы начали сообщать о возможном сбитии Ми-8 собственными военными.

Автор канала Fighterbomber не назвал точную причину крушения, но намекнул на человеческий фактор и проблемы с распознаванием «свой-чужой».

В то же время украинский Telegram-канал Exilenova+, ссылаясь на российские источники, сообщил, что Ми-8 могли ошибочно принять за украинский беспилотник. По этой версии, российский истребитель Су-35 открыл огонь по вертолету во время отражения атаки дронов.

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The Insider также сообщил об этой версии со ссылкой на российские Z-каналы. По их данным, экипаж Су-35 мог по ошибке идентифицировать Ми-8 как беспилотник.

Официального подтверждения того, что Ми-8 сбил именно Су-35, на данный момент нет.

Атака дронов на Воронежскую область

Вечером 1 октября и в ночь на 2 октября Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников.

Губернатор области Александр Гусев заявил, что российская ПВО обнаружила и уничтожила 62 беспилотника над двумя городскими округами и шестью районами региона. По его предварительным данным, пострадавших и разрушений не было. Именно во время этой атаки, по предварительной версии, и произошла катастрофа Ми-8.

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В то же время утверждение о том, что вертолет сбил собственный истребитель, остается версией, которую распространяют источники в Telegram.

Напомним, ранее мы уже писали, что в Воронежской области России разбился военный вертолет. Тогда было известно, что авария произошла в Аннинском районе. В результате падения вертолета погибли три человека.

К слову, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор. Ориентировочная стоимость одного такого вертолета составляет около 16 млн долл., что делает его одной из самых дорогих потерь российской армии.

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