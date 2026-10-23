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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Отключение света 24 октября: к чему готовиться украинцам

В нескольких областях будут действовать графики отключения света 24 октября.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В субботу, 24 октября, в некоторых областях Украины снова будут отключать свет. Ограничения будут касаться как предприятий, так и обычных потребителей.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

По данным энергетиков, ограничения будут действовать с 06:00 до 23:59. В это время индустрии будут ограничивать потребление, а людям будут выключать свет по графикам — одну либо две очереди сразу.

Главной причиной введения этих мер являются последствия массированных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Энергетики предупреждают, что из-за российских обстрелов ситуация может изменяться. Потребителей просят следить за графиками своих облэнерго и экономить свет, когда он есть.

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, 23 октября, в Украине снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Главная причина — последствия российских атак на энергетику. Ограничения будут продолжаться почти на протяжении всех суток.

При сильных морозах продолжительность отключений света может существенно возрасти. Энергетик назвал регионы, где риск блекаута самый высокий, и объяснил, удастся ли сохранить отопление в домах.

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