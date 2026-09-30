Россия потеряла один из ключевых бомбардировщиков Ту-95: почему он особенно важен для Кремля

Бомбардировщик Ту-95

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Россия потеряла стратегический бомбардировщик Ту-95, способный нести ядерное вооружение и запускать дальнобойные крылатые ракеты. Самолет разбился во время учебно-тренировочного полета в Амурской области РФ, погибли шесть членов экипажа.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Минобороны РФ и российские государственные медиа.

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По российской версии, Ту-95 совершил аварийную посадку вблизи Красноярово после взлета с авиабазы «Украинка». На борту находились семь военных. Шестеро погибли, еще один член экипажа был госпитализирован.

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В российском Минобороны утверждают, что самолет выполнял обучающий полет без боеприпасов, а экипаж якобы пытался увести машину от жилых домов.

Почему потеря Ту-95 важна для России

Ту-95МС является одним из ключевых элементов российской стратегической авиации и воздушной составляющей ядерных сил. Самолет может нести до 16 ядерных или обычных ракет.

Во время войны против Украины Россия регулярно использует Ту-95 для запуска крылатых ракет Х-101 и Х-555 из районов, расположенных вдали от линии фронта.

По данным, приведенным Business Insider, на вооружении России может оставаться около 47 Ту-95МС. В то же время, украинская разведка в августе оценивала количество реально пригодных к выполнению боевых задач машин только в 37–38.

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Особенность этих самолетов в том, что Россия уже не может просто заменить утраченный бомбардировщик новым. Производственные мощности Ту-95 были демонтированы еще в 1990-х годах после распада Советского Союза.

Поэтому каждая безвозвратная потеря такого самолета сокращает российский парк стратегической авиации.

Ту-95 уже становились целями Украины

Новая потеря произошла более чем через год после украинской операции "Паутина" в июне 2025 года. Тогда беспилотники атаковали российские авиабазы, где находилась стратегическая авиация.

По разным оценкам, в результате операции могли быть повреждены семь-восемь Ту-95.

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Украина также заявляла о поражении стратегических бомбардировщиков Ту-160. В то же время спутниковые снимки, как отмечает Business Insider, свидетельствовали, что один или два таких самолета получили повреждения, которые могли быть отремонтированы.

Какие стратегические бомбардировщики еще есть у РФ

Кроме Ту-95, Россия имеет около 18 более тяжелых и более современных сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160. В отличие от Ту-95 Москва пытается продолжать их производство.

Впрочем, темпы остаются низкими. По данным издания, Россия способна вводить в эксплуатацию примерно один-два таких самолета в год, а производство усложняют санкции и проблемы с доступом к высокотехнологичным компонентам.

Украинские OSINT-аналитики также оценивают, что значительная часть российских Ту-160 находится на техническом обслуживании или модернизации.

Еще одним типом российской дальней авиации остается Ту-22М3. В начале полномасштабной войны Россия могла иметь около 41 такого самолета, однако из-за украинских ударов и авиакатастрофы количество пригодных к полетам машин, по оценкам, могло сократиться примерно до девяти.

Потери российской авиации

В Амурской области РФ потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95. По данным Минобороны России самолет выполнял учебно-тренировочный полет без боеприпасов. Шесть членов экипажа погибли, еще один военный получил травмы.

Это не первая заметная потеря российской авиации в последнее время. Ранее под Москвой разбился военный самолет, которым, по данным СМИ, мог быть новейший Су-57Д – двухместная учебно-боевая версия истребителя пятого поколения. В Минобороны РФ тогда заявляли о технической неисправности, в то время как отдельные российские «военкоры» допускали возможную ошибку собственного ПВО.

Кроме того, в ночь на 17 сентября во время атаки на аэродром «Ростов-Центральный», по данным украинских OSINT-аналитиков, были уничтожены два вертолета Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26.

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