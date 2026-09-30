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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Финские болельщики освистали гимн Беларуси и унизили Лукашенко на матче Лиги наций

Фанаты сборной Финляндии вывесили баннер с изображением белорусского диктатора в виде таракана.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Фанаты сборной Финляндии

Фанаты сборной Финляндии / © Associated Press

Финские болельщики устроили яркую акцию в поддержку Украины во время домашнего матча второго тура группового этапа Лиги наций-2026/27 против Беларуси.

Перед началом поединка в Хельсинки фанаты сборной Финляндии освистали гимн гостей.

Также они вывесили на трибунах баннер, на котором самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко изображен в виде таракана, над которым нависает сова с сине-желтыми когтями. На баннере есть надпись "Твой день придет".

Кроме того, финны вышли на предматчевую разминку в синих футболках с надписью желтыми буквами "We stand for peace" ("Мы выступаем за мир").

Отметим, что матч Финляндия — Беларусь завершился безголевой ничьей (0:0).

Сейчас финны с 4 очками занимают второе место в группе 1 дивизиона C Лиги наций. Лидирует с 6 баллами Албания. Замыкают квартет Беларусь (1 пункт) и Сан-Марино (0).

В следующем туре Финляндия примет Албанию, а Беларусь в венгерском Будапеште проведет номинально домашний матч против Сан-Марино. Из-за соучастия в военной агрессии россиян против Украины белорусская сборная обязана играть все "домашние" поединки на нейтральных полях и без присутствия зрителя.

Ранее сообщалось, что украинские и грузинские болельщики поддержали друг друга на матче Лиги наций.

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