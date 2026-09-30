- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 1 хв
Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй
Фанати збірної Фінляндії вивісили банер із зображенням білоруського диктатора у вигляді таргана.
Фінські вболівальники влаштували яскраву акцію на підтримку України під час домашнього матчу другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Білорусі.
Перед початком поєдинку в Гельсінкі фанати збірної Фінляндії освистали гімн гостей.
Також вони вивісили на трибунах банер, на якому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зображений у вигляді таргана, над яким нависає сова із синьо-жовтими кігтями. На банері є напис "Твій день настане".
Крім того, фіни вийшли на передматчеву розминку у синіх футболках з написом жовтими літерами "We stand for peace" ("Ми виступаємо за мир").
Зазначимо, що матч Фінляндія — Білорусь завершився безгольовою нічиєю (0:0).
Наразі фіни з 4 очками посідають друге місце у групі 1 дивізіону C Ліги націй. Лідирує з 6 балами Албанія. Замикають квартет Білорусь (1 пункт) і Сан-Марино (0).
У наступному турі Фінляндія прийме Албанію, а Білорусь в угорському Будапешті проведе номінально домашній матч проти Сан-Марино. Через співучасть у воєнній агресії росіян проти України білоруська збірна зобов'язана грати всі "домашні" поєдинки на нейтральних полях і без присутності глядачів.
Раніше повідомлялося, що українські та грузинські вболівальники потужно підтримали одне одного на матчі Ліги націй.