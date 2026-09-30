Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй

Фанати збірної Фінляндії / © Associated Press

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Фінські вболівальники влаштували яскраву акцію на підтримку України під час домашнього матчу другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Білорусі.

Перед початком поєдинку в Гельсінкі фанати збірної Фінляндії освистали гімн гостей.

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Також вони вивісили на трибунах банер, на якому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зображений у вигляді таргана, над яким нависає сова із синьо-жовтими кігтями. На банері є напис "Твій день настане".

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Крім того, фіни вийшли на передматчеву розминку у синіх футболках з написом жовтими літерами "We stand for peace" ("Ми виступаємо за мир").

Зазначимо, що матч Фінляндія — Білорусь завершився безгольовою нічиєю (0:0).

Наразі фіни з 4 очками посідають друге місце у групі 1 дивізіону C Ліги націй. Лідирує з 6 балами Албанія. Замикають квартет Білорусь (1 пункт) і Сан-Марино (0).

У наступному турі Фінляндія прийме Албанію, а Білорусь в угорському Будапешті проведе номінально домашній матч проти Сан-Марино. Через співучасть у воєнній агресії росіян проти України білоруська збірна зобов'язана грати всі "домашні" поєдинки на нейтральних полях і без присутності глядачів.

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Раніше повідомлялося, що українські та грузинські вболівальники потужно підтримали одне одного на матчі Ліги націй.

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