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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Фінські вболівальники освистали гімн Білорусі та принизили Лукашенка на матчі Ліги націй

Фанати збірної Фінляндії вивісили банер із зображенням білоруського диктатора у вигляді таргана.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Фанати збірної Фінляндії

Фанати збірної Фінляндії / © Associated Press

Фінські вболівальники влаштували яскраву акцію на підтримку України під час домашнього матчу другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Білорусі.

Перед початком поєдинку в Гельсінкі фанати збірної Фінляндії освистали гімн гостей.

Також вони вивісили на трибунах банер, на якому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зображений у вигляді таргана, над яким нависає сова із синьо-жовтими кігтями. На банері є напис "Твій день настане".

Крім того, фіни вийшли на передматчеву розминку у синіх футболках з написом жовтими літерами "We stand for peace" ("Ми виступаємо за мир").

Зазначимо, що матч Фінляндія — Білорусь завершився безгольовою нічиєю (0:0).

Наразі фіни з 4 очками посідають друге місце у групі 1 дивізіону C Ліги націй. Лідирує з 6 балами Албанія. Замикають квартет Білорусь (1 пункт) і Сан-Марино (0).

У наступному турі Фінляндія прийме Албанію, а Білорусь в угорському Будапешті проведе номінально домашній матч проти Сан-Марино. Через співучасть у воєнній агресії росіян проти України білоруська збірна зобов'язана грати всі "домашні" поєдинки на нейтральних полях і без присутності глядачів.

Раніше повідомлялося, що українські та грузинські вболівальники потужно підтримали одне одного на матчі Ліги націй.

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