Що варто брати із собою до укриття під час тривоги: інструктор пояснив

Укриття / © Associated Press

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Під час повітряної тривоги до укриття варто брати насамперед речі, які можуть знадобитися для забезпечення базових потреб. Про документи не йдеться.

Про це заявив інструктор з безпеки Асоціації саперів України Ігор Молодан.

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За його словами, більшість документів нині доступні в електронному форматі, тому немає потреби витрачати час на їхній пошук перед виходом до укриття.

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«Мають бути речі, які врятують нас. А врятують нас запаси їді та ліки. І, звісно, теплі речі взимку», — сказав він.

Натомість у тривожному рюкзаку або сумці варто мати воду, їжу, необхідні ліки та теплі речі. Під час небезпеки пріоритетом має бути швидке потрапляння до безпечного місця та речі, які можуть допомогти пережити перебування в укритті.

Як ми писали, уламок під час російської атаки пройшов через дві пари стін, показавши обмеження так званого «правила двох стін». ДСНС пояснює, що це правило може лише частково зменшити ризик, якщо людина не встигла дістатися укриття, але не захищає від прямого влучання чи потужного вибуху. Пріоритетом під час повітряної тривоги залишається перебування у повноцінному укритті, а «дві стіни» — лише крайній варіант.

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