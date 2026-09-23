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Дві стіни — і ще дві: уламок показав, чому це правило не гарантує безпеки (фото)
У Мережі показали уламок, який під час російської атаки пройшов дві пари стін, — цей випадок нагадує, що поширене "правило двох стін" може зменшити ризики, але не замінює повноцінного укриття.
Поширене серед українців "правило двох стін" не гарантує захисту від уламків ракет і безпілотників. Черговим нагадуванням про це стало фото, оприлюднене у Threads.
Дві стіни — і ще дві: уламок показав, чому це правило не гарантує безпеки (фото) (4 фото)
Автор допису показав уламок, який, за його словами, пройшов дві стіни, а потім — ще дві. Тобто навіть дві умовні "лінії захисту" не змогли повністю його зупинити.
Цей випадок не означає, що саме правило не має сенсу. Однак рятувальники наголошують: його можливості обмежені.
Що насправді означає "правило двох стін"
У ДСНС пояснюють: якщо під час атаки людина не встигла дістатися укриття, потрібно перебувати якомога далі від зовнішніх стін та вікон. Між людиною і вулицею мають бути щонайменше дві капітальні стіни.
Перша стіна може частково прийняти на себе силу вибуху, друга — захистити від уламків скла, частин конструкцій та вибухової хвилі. Зазвичай для цього обирають коридор або інше внутрішнє приміщення без вікон.
Однак у ДСНС прямо застерігають: дві стіни не захистять у разі прямого влучання ракети, авіабомби чи великих частин боєприпасу. Саме тому це правило розглядають лише як крайній варіант, коли обстріл уже розпочався і швидко потрапити до укриття неможливо.
Укриття залишається пріоритетом
Після сигналу повітряної тривоги ДСНС радить насамперед прямувати до найближчого укриття і залишатися там до відбою.
Якщо ж атака застала вдома і часу дістатися безпечнішого місця вже немає, варто відійти від вікон, зовнішніх стін та приміщень із великою кількістю скла і скористатися "правилом двох стін" як тимчасовим способом зменшити ризик.
Таким чином, випадок із уламком, який пройшов одразу кілька стін, наочно демонструє головне обмеження цього правила: воно може підвищити шанси на захист від окремих наслідків вибуху, але не створює гарантовано безпечного простору.