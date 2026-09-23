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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

У джинсовому луку та капелюсі: інфанта Єлена потрапила під приціл папараці в порту

62-річна інфанта Елена – дочка королеви Софії та сестра короля Філіпа VI, проводить час зі своїм батьком – королем Хуан Карлосом в іспанському місті Сангенхо.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Інфанта Елена

Інфанта Елена / © Getty Images

На фото, яке зробили папараці, інфанта Єлена заскочена після прибуття до порту, щоб повечеряти зі своїм батьком, королем Хуаном Карлосом на борту судна.

Одягнена інфанта була у простий комфортний повсякденний одяг. На ній була футболка, жакет із деніму, прямі джинси синього кольору та білі кросівки, а на голові невеликий капелюх. Єлена не звертала увагу на те, що її фотографують папараці у цей момент.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Інфанта Єлена / © Getty Images

Тим часом її мати, 87-річна королева Софія, відвідала церемонію відкриття Міжнародного конгресу з нейродегенеративних захворювань у Севільї.

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