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У джинсовому луку та капелюсі: інфанта Єлена потрапила під приціл папараці в порту
62-річна інфанта Елена – дочка королеви Софії та сестра короля Філіпа VI, проводить час зі своїм батьком – королем Хуан Карлосом в іспанському місті Сангенхо.
На фото, яке зробили папараці, інфанта Єлена заскочена після прибуття до порту, щоб повечеряти зі своїм батьком, королем Хуаном Карлосом на борту судна.
Одягнена інфанта була у простий комфортний повсякденний одяг. На ній була футболка, жакет із деніму, прямі джинси синього кольору та білі кросівки, а на голові невеликий капелюх. Єлена не звертала увагу на те, що її фотографують папараці у цей момент.
Тим часом її мати, 87-річна королева Софія, відвідала церемонію відкриття Міжнародного конгресу з нейродегенеративних захворювань у Севільї.