У джинсовому луку та капелюсі: інфанта Єлена потрапила під приціл папараці в порту

Інфанта Елена / © Getty Images

Реклама

На фото, яке зробили папараці, інфанта Єлена заскочена після прибуття до порту, щоб повечеряти зі своїм батьком, королем Хуаном Карлосом на борту судна.

Одягнена інфанта була у простий комфортний повсякденний одяг. На ній була футболка, жакет із деніму, прямі джинси синього кольору та білі кросівки, а на голові невеликий капелюх. Єлена не звертала увагу на те, що її фотографують папараці у цей момент.

Реклама

Інфанта Єлена / © Getty Images

Тим часом її мати, 87-річна королева Софія, відвідала церемонію відкриття Міжнародного конгресу з нейродегенеративних захворювань у Севільї.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів