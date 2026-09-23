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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть відчути дежавю
Чарівний день, протягом якого можливі несподівані та непередбачувані події. Найімовірнішим виявиться повернення в минуле, яке набуватиме найрізноманітніших форм.
Повторення ситуацій, що дають змогу знову пережити колишні події та відчуття, відбуватиметься для того, щоб виправити припущені помилки та назавжди зачинити «двері» до минулого життя.
Сьогодні, 23 вересня, минуле так чи інакше позначиться на житті представників усіх знаків зодіаку, але три з них зможуть відчути дежавю.
Овен
Для Овнів, які відзначаються злопам’ятністю, повторення минулих ситуацій може призвести до загострення конфліктів із близькими людьми та колегами. Обставини дня, які є точним повторенням тих, що пережиті деякий час тому, найімовірніше, розбурхають у душі колишні образи.
Рак
Для Раків зіткнення з минулим може зіграти злий жарт: його привабливість, найімовірніше, призведе до того, що вони забудуть про сьогодення і не будуватимуть планів на завтра, перебуваючи винятково в часі, який давно став історією.
Водолій
У Водоліїв цього дня відчуття дежавю виникатиме частіше, ніж у інших. Але, на відміну від представників інших знаків, вони зможуть отримати від подорожі в минуле безсумнівну користь: для цього необхідно звернути увагу на знаки, які надходитимуть до них у цей час.
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