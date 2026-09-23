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Три знака Зодиака, которые сегодня могут испытать ощущение дежавю
Магический день, в течение которого возможны неожиданные и непредсказуемые события. Наиболее вероятным окажется возвращение в прошлое, которое примет самые разные образы.
Повторение ситуаций, позволяющих снова пережить былые события и ощущения, будут даны для того, чтобы исправить совершенные ошибки и навсегда закрыть «дверь» в прошлую жизнь.
Сегодня, 23 сентября, прошлое так или иначе отразится на жизни представителей всех знаков Зодиака, но три из них смогут испытать ощущение дежавю.
Овен
Овнов, отличающихся злопамятностью, повторение былых ситуаций может привести к усилению конфликтов с близкими людьми и коллегами. Обстоятельства дня, будучи точным повторением пережитых некоторое время назад, скорее всего, всколыхнут в душе былые обиды.
Рак
Ракам столкновение с прошлым может сослужить недобрую службу: его притягательность, скорее всего, приведет к тому, что они забудут о сегодняшнем дне и не будут строить планы на день завтрашний, пребывая исключительно во времени, которое давно стать историей.
Водолей
Водолеев в этот день ощущение дежавю будет накрывать чаще остальных. Но, в отличие от представителей других знаков, они смогут извлечь из путешествия в былое несомненную пользу: для чего необходимо обратить внимание на знаки, которые будут поступать к ним в это время.
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