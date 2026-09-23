Три знака Зодиака, которые сегодня могут испытать ощущение дежавю

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Повторение ситуаций, позволяющих снова пережить былые события и ощущения, будут даны для того, чтобы исправить совершенные ошибки и навсегда закрыть «дверь» в прошлую жизнь.

Сегодня, 23 сентября, прошлое так или иначе отразится на жизни представителей всех знаков Зодиака, но три из них смогут испытать ощущение дежавю.

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Овен

Овнов, отличающихся злопамятностью, повторение былых ситуаций может привести к усилению конфликтов с близкими людьми и коллегами. Обстоятельства дня, будучи точным повторением пережитых некоторое время назад, скорее всего, всколыхнут в душе былые обиды.

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Рак

Ракам столкновение с прошлым может сослужить недобрую службу: его притягательность, скорее всего, приведет к тому, что они забудут о сегодняшнем дне и не будут строить планы на день завтрашний, пребывая исключительно во времени, которое давно стать историей.

Водолей

Водолеев в этот день ощущение дежавю будет накрывать чаще остальных. Но, в отличие от представителей других знаков, они смогут извлечь из путешествия в былое несомненную пользу: для чего необходимо обратить внимание на знаки, которые будут поступать к ним в это время.

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